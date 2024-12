‘‘Tout le monde l’a traité de fou’’, le jour où Dupont a compris qu’il s’était trompé avec le rugby à 7

Il y a environ 10 ans, le rugbyman Sacha Valleau s’était vu déconseiller une carrière avec l’équipe de France de rugby à 7 par un certain Antoine Dupont.

C’est une histoire qui fait sourire. Ce 20 décembre, le néo-retraité Sacha Valleau s’est exprimé au sujet de sa carrière passée. Entre autres, le Toulousain a disputé pas moins de 177 matchs avec France 7 entre 2015 et 2021 avant de prendre le chemin du RC Vannes en 2021.

Pour Rugbyrama, il s’est exprimé sur les réticences de certains au moment où il s’est engagé avec l’équipe de France de rugby à 7 à seulement 18 ans. “Franchement, je me dis que j’ai vraiment eu raison de m’écouter. Et, en vérité, la carrière que j’ai eue, j’en suis super fier”, affirme l’ancien olympien de Rio, en 2016.

Dupont sceptique au sujet de France 7

Pourtant, parmi ceux qui se questionnaient sur l’idée de faire ce choix de carrière, un joueur bien connu aurait manifesté son incompréhension : Antoine Dupont. En effet, le meilleur joueur de rugby à 7 de 2024 et champion olympique n’était pas confiant au sujet du choix fait par son ami.

“Dans un autre contexte, je me souviens que, quand je sors du Pôle France, que je joue au Stade Toulousain, et que je décide de partir en équipe de France à 7 à 18 ans, même lui m’avait dit : « Mais pourquoi tu fais ça ? »”, confie Sacha Valleau qui avait côtoyé le capitaine du XV de France dans les catégories jeunes.

De plus, il confie avoir eu une carrière particulièrement riche en évènement et en confrontations intéressantes durant ses six années passées avec France 7 :

Au final, j’ai voyagé partout dans le monde, j’ai joué contre les meilleurs joueurs du monde. Sonny Bill Williams, Quade Cooper, les frères Ioane… J’ai fait les Jeux Olympiques et j’ai disputé une Coupe du Monde à San Francisco devant 75 000 personnes. J’ai aussi pu défier Bryan Habana à Cape Town, devant 65 000 personnes. Je me souviens aussi d’une demi-finale avec Virimi Vakatawa contre François Hougard, Cheslin Kolbe…”

Finalement, Antoine Dupont va suivre le chemin qu’a pris son ancien coéquipier presque dix ans après, mais pour seulement quelques tournois. Par ailleurs, l’ancien du Castres Olympique ne doit pas non plus regretter son choix au vu des nombreux titres qu’il a décrochés durant ses matchs avec France 7.

Aujourd’hui, Sacha Valleau n’a cependant pas pu entreprendre une aventure en rugby à XV sur le long terme. Victime de gros problèmes de dos, l’ancien du RC Vannes n’est plus en mesure de pratiquer des sports de contact. À seulement 28 ans, il a dû définitivement quitter les terrains. Après avoir vécu tant de rêves, espérons que sa nouvelle vie se montre tout aussi palpitante !

