Fin de carrière à seulement 28 ans pour cet ancien international à 7 et joueur du Stade Toulousain

Clap de fin : À 28 ans, Sacha Valleau, ancien joueur du rugby à 7, prend une retraite forcée. Son message d’adieu marque la fin d’une carrière riche en émotions.

Sacha Valleau, ancien international à 7 et joueur du RC Vannes ou encore du Stade Toulousain, a annoncé sa retraite sportive à seulement 28 ans.

Des douleurs insurmontables au dos ont eu raison de sa passion et de son corps. « On m’a dit que j’avais le dos d’un homme de 75 ans », a confié au Midi Olympique le joueur, visiblement ému mais résigné.

Une carrière marquée par des moments inoubliables

Formé à Toulouse, Valleau a marqué le rugby français avec ses performances éclatantes en rugby à 7. Avec plus de 389 sélections sous le maillot tricolore, il a connu des sommets : les Jeux olympiques à seulement 19 ans, une Coupe du monde, et même un essai inscrit contre les légendaires All Blacks.

Au final, j’ai voyagé partout dans le monde, j’ai joué contre les meilleurs joueurs du monde – Sonny Bill Williams, Quade Cooper, les frères Ioane – j’ai fait les Jeux Olympiques et j’ai disputé une Coupe du Monde à San Francisco devant 75 000 personnes. J’ai aussi pu défier Bryan Habana à Cape Town, devant 65 000 personnes. Je me souviens aussi d’une demi-finale avec Virimi Vakatawa contre François Hougard, Cheslin Kolbe…

Des souvenirs qu’il chérira toujours. « Jouer contre mes idoles de PlayStation et les appeler aujourd’hui mes amis, quelle chance incroyable ! », a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Un guerrier jusqu’au bout

Valleau n’a jamais rien lâché. Que ce soit sur les pelouses de Top 14 ou dans les tournois de rugby à 7, il a toujours tout donné. Mais les douleurs au dos, persistantes depuis plusieurs années, ont fini par prendre le dessus.

« On a fait tout ce qui était possible pour retarder la décision, mais les douleurs étaient trop fortes », a-t-il expliqué pour Le Télégramme. Une fin de parcours qui n'est sans doute pas celle qu'il espérait, mais qui n’efface en rien les moments magiques vécus sur le terrain.

Mon objectif numéro un, "mon rêve" on peut le dire, qui était de jouer en Top 14, a été abandonné. J’avais simplement l’objectif de retrouver une vie normale.

Sacha Valleau laisse derrière lui l’image d’un joueur passionné, humble et acharné. Son message d’adieu est une ode à l’amour du sport : « J’ai adoré chaque fraction de seconde et j’ai toujours tout donné. Merci d’avoir fait ce voyage avec moi. »