VIDÉO. Adieu ‘‘le m*rdeux’’, clap de fin pour Parra après 13 ans à Clermont

À la suite de 13 longues années de bons et loyaux services, Morgan Parra quittera le Michelin et dira au revoir à son public ce dimanche 5 juin.

De concert avec son chef d’orchestre Camille Lopez, il quitte le bal. Non, Morgan Parra ne met pas fin à sa carrière, mais c’est bien une majeure partie de cette dernière qu’il clôt. Ce dimanche 5 juillet, l’ASM Clermont-Auvergne s’apprête à dire au revoir à l’une de ses plus grandes légendes. Si la qualification en phase finale n'est mathématiquement pas exclue, les au revoir au Michelin sont cependant certains. Après 13 années passées en Auvergne, il aura connu deux Brennus remportés en 2010 et 2017. Avec sa génération, il met fin à des décennies de disettes clermontoises. Blason majeur du rugby hexagonal, les Jaunards n’avaient jamais remporté de titre de Champion de France avant 2010. Celui que Lionel Nallet avait surnommé “le merdeux” à son arrivée en sélection quitte le Michelin dans la peau d’une légende. RUGBY. AMATEUR. Morgan Parra (Clermont) bientôt président de club ?

Autre fait qui aura marqué la carrière du numéro 9, son habilité au pied. En effet, Morgan Parra s’est longtemps illustré comme le buteur le plus fiable du championnat. En 2021, il avait passé 9 mois sans louper sa cible. Un record invraisemblable de 48 coups de pied qui prend la relève du record d’un autre ancien Clermontois : Brock James et ses 41 obus consécutifs réussis. Avec l’ASM, il aura porté le maillot jaune durant plus de 18 200 minutes au cours duquel il aura inscrit environ 2 300 points. RUGBY. Top 14. Clermont. Morgan Parra, plus qu'un pompier de service en 10, un véritable taulier