RUGBY. Top 14. Clermont. Morgan Parra, plus qu'un pompier de service en 10, un véritable taulier

En partance pour le Stade Français à la fin de la saison, Morgan Parra continue pour l'heure de briller sous le maillot de l'ASM. Preuve en est son match face à Perpignan.

L'ASM ne traverse pas sa meilleure période en ce moment : 9èmes à 8 points du Top 6, les Clermontois font face notamment à une avalanche de blessures, qui ne leur permettent pas d'enchaîner les victoires en championnat. Après trois défaites de rang en Top 14, les coéquipiers de Sébastien Vahaamahina devaient absolument l'emporter face à Perpignan, pour espérer accrocher une place pour les barrages. Chose faite, puisque l'ASM a écrasé son adversaire du jour 52-12, et ce, grâce notamment à un grand Morgan Parra. Placé dans un premier temps à l'ouverture, le joueur de 33 ans a encore fait preuve d'un état d'esprit parfait sur le terrain, et a su mener comme il se doit ses coéquipiers vers cette victoire bonifiée. Une prestation XXL qui prouve encore toute l'importance du "merdeux" à l'ASM, encore plus en ces temps de turbulences.

Malgré un départ acté vers le Stade Français la saison prochaine, Morgan Parra continue de réaliser d'excellentes prestations, que ce soit à la mêlée ou en tant qu'ouvreur. C'est à ce poste qu'il fut titularisé ce samedi, en l'absence de Camille Lopez, blessé. Au-delà de son efficacité au pied presque insolente (8/8), l'international français a également distribué d'excellentes passes, comme sur les deux essais du jeune ailier Rozière. On l'a vu par ailleurs très à l'aise dans l'occupation, mettant constamment l'USAP sous pression. Replacé à la mêlée en seconde mi-temps, il inscrit son premier essai de la saison après un bon départ au près. Vous l'aurez compris, c'est donc un match complet qu'a réalisé Parra ce week-end, et qui redonne à tout un club un espoir de qualification qui commençait à s'éloigner de jour en jour.

TRANSFERT. Top 14. Morgan Parra aurait fait son choix, et ce n'est pas le Stade ToulousainLes prestations de Morgan Parra sont d'autant plus louables cette saison par rapport à celles de ses concurrents directs. En effet, et même si Lopez apporte toujours énormément, ce n'est pas le cas de Hanrahan, ni même de Sébastien Bézy, qui n'arrive pas à retrouver son niveau qu'il avait au Stade Toulousain. Les jeunes Michet et Viallard progressent bien, mais en ces temps de crise, il faut un véritable taulier, surtout à des postes clés. Et ce taulier n'est autre que Morgan Parra. Un rôle de "pompier" qu'a déjà occupé ce dernier lors de la saison 2017-2018. À cette époque, l'ASM est au plus mal au championnat, la faute à de nombreuses blessures (dont Lopez et Fernandez) ainsi qu'à une génération dorée vieillissante (Kayser, Zirakashvili, Chouly, Rougerie, Abendanon, etc.). Les périodes de doublons n'arrangent rien, et à plusieurs reprises, Parra doit naviguer entre le poste d'ouvreur et de numéro 9. Entouré de jeunes (Trussardi, Cassang ou encore Lavernhe), celui-ci tiendra comme il peut à flot la barque clermontoise, avec notamment de très bons matchs face au LOU, au Stade Français, ou encore contre l'UBB.

VIDÉO. Champions Cup. Clermont et Parra se relancent pour la qualification en battant Sale !Pour en revenir au présent, il est difficile aujourd'hui de voir un Clermont compétitif sans son demi de mêlée de 33 ans. Nous pourrions même aller plus loin, en affirmant qu'il y a un Clermont avec, et sans sa charnière titulaire Parra-Lopez. Rien de très surprenant, puisque c'est le cas de nombreux clubs, comme de Toulouse (Dupont-Ntamack), ou encore de l'UBB (Lucu-Jalibert). Sauf qu'ici, les deux joueurs partiront à l'issue de la saison : des départs qui peuvent (à juste titre) inquiéter les supporters clermontois, surtout lorsque l'on voit l'importance de ces deux hommes dans le dispositif de l'ASM.

RUGBY. Top 14. Morgan Parra (ASM) : ''J’ai envie de découvrir une autre culture, des mecs différents''