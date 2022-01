VIDÉO. Champions Cup. Clermont et Parra se relancent pour la qualification en battant Sale !

Au terme d'un match brouillon de la part des deux équipes, les Clermontois ont su finalement s'imposer 25-19. Une bonne opération en vue de la qualification.

Ce dimanche, c'était victoire obligatoire pour les hommes de Jono Gibbes. Bloqués dans le fond du classement avec 3 points en 2 matchs, les Clermontois se devaient de l'emporter sur leur pelouse, avant un affrontement décisif samedi prochain sur la pelouse de l'Ulster. Mission accomplie pour l'ASM, même si tout n'a pas été parfait face à une équipe accrocheuse de Sale.

Menés rapidement 0-5, les coéquipiers de Damian Penaud ont peiné à rentrer dans leur match. Fort heureusement, les avants auvergnats ont su vite se remobiliser, enchaînant les temps de jeu. Et après une bonne séquence offensive, c'est finalement l'un des cadres de cette équipe, Fritz Lee, qui s'en alla marquer le premier essai des locaux. 7-5, puis 12-5, après une superbe contre-attaque initiée par Damian Penaud, et conclue par l'ailier Raka. Mais voilà, les Clermontois se montrent bien trop imprécis, et une perte de balle en touche permit à Roebuck de ramener son équipe à égalité (12-12). Un coup dur pour l'ASM, d'autant que 5 minutes plus tard, le pilier Rodd inscrit le troisième essai des Sharks. Cette première période, à l'allure d'un véritable combat de boxe tant les deux équipes se rendent coup pour coup, se conclut par un bijou de jeu au pied rasant de Camille Lopez, que récupère habilement son centre Damian Penaud. Une action qui permit aux Clermontois de revenir à égalité au moment de rentrer aux vestiaires (19-19).

Si le premier acte fut très prolifique (6 essais), le second lui, sera beaucoup plus calme. Tout aussi tendue que brouillonne, la deuxième mi-temps ne vit aucune des deux équipes prendre le dessus sur l'autre. Un bras de fer qui tourna finalement à l'avantage des locaux, lors des dix dernières minutes. Notamment grâce à un homme, Morgan Parra, qui fit son entrée en jeu à la place de Bézy. Bien moins utilisé cette saison, le demi de mêlée s'est montré décisif dans le money-time, en passant deux pénalités ô combien importantes. Ce succès, bien que compliqué à acquérir, permet à Clermont de rêver à une qualification pour le tour suivant, avant le match face à l'Ulster.