RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Avec Parra en maestro, l’USAP a subi la marée clermontoise

Les Clermontois ont défait l’USA Perpignan au stade Marcel-Michelin à l’occasion de la 19ème journée du championnat. Score final : 52 à 12.

Au Stade Marcel-Michelin, les pensionnaires auvergnats ont eu l’occasion de se rattraper du match de la semaine dernière face à La Rochelle. Toujours en 10, Morgan Parra en a profité pour enquiller 20 des 52 unités de son équipe. Ce samedi 26 février, l’ASM a passé la ligne salvatrice à 7 reprises en 80 minutes. En conférence de presse, les discours ont été très contrastés en fonction des camps. Acclamé à sa sortie, l’ouvreur du jour a réagi à la victoire. Selon des propos rapportés par La Montagne, il dit : “C'était très important pour nous de gagner avec le bonus offensif parce que nous avons fait des faux pas à l'extérieur et qu'il n'y a plus de temps à perdre pour rattraper le wagon des six premiers.” Actuellement, les Auvergnats sont à 5 points de l’actuel 6ème rochelais. Une équation qui pourrait se complexifier si le Stade Français et le Stade Toulousain venaient à gagner leur match. Top 14. Clermont. Quel avenir pour George Moala et Kotaro Matsushima ?

De l’autre côté, la fête n’était pas vraiment au programme. Le manager de l’USAP, Patrick Arlettaz a notamment déclaré ceci : “Face à Toulon, la semaine dernière, nous étions frustrés parce que nous avions le sentiment de ne pas avoir eu ce qu'on méritait. Mais ce soir, nous avons eu ce qu'on méritait. Conquête absente, dominés en mêlée dès le début du match, défense molle... Nous avons subi et il n'y a pas photo. Nous avons été nuls et ce n'était pas réellement plaisant.” Si l’écart se creuse entre les derniers wagons, le CA Brive et la Section Paloise, les Catalans n’ont pas à trop s’inquiéter. En effet, leurs concurrents directs au maintien, le RCT et Biarritz, ont également perdu hors de leurs bases. Actuellement, les Perpignanais sont à la 13ème place du championnat. Ils se trouvent à deux petites unités des Varois et devancent les Basques de cinq points.