Top 14. Clermont. Quel avenir pour George Moala et Kotaro Matsushima ?

Alors que le pass vaccinal a été adopté ce week-end par le Parlement, quel avenir attend Moala et Matsushima, tous les deux non-vaccinés ?

Le gouvernement a été très clair à ce sujet : tous les sportifs devront être vaccinés, s’ils veulent continuer à exercer leur métier. Un problème pour l’ASM, qui doit pour le moment se passer de deux cadres : le Japonais Kotaro Matsushima, et le Néo-Zélandais George Moala, tous deux non-vaccinés. Un souci à l’échelle nationale, mais également continentale. En effet, les deux joueurs ne pourront pas jouer face à l’Ulster ce week-end, l’Irlande du Nord n’acceptant que les personnes ayant été vaccinées.

CHAMPIONS CUP. George Moala vs Rohan Jan Van Rensburg : le duel des boules de flipperUne situation très dérangeante pour le club, qui aurait préféré que cela se soit arrangé avant. Dans les colonnes de France Bleu, l’entraîneur chargé de la défense, Benson Stanley, reconnaît la complexité du contexte : “Je ne veux pas faire de politique, nous sommes dans une démocratie, je respecte leur choix, mais ce n’est pas simple”. Même son de cloche pour le pilier Etienne Falgoux : “Ce n’est pas à moi de juger, mais c’est vrai que pour l’équipe, c’est pénalisant”.

VIDÉO. Champions Cup. Clermont et Parra se relancent pour la qualification en battant Sale !Le cas de George Moala est d’ailleurs bien plus préoccupant que celui de son compère. Ayant contracté le virus avant la période de Noël, Matsushima bénéficie de trois mois de délai, lui permettant de pouvoir jouer en championnat. Cette période pourrait permettre au club de convaincre le Japonais de se faire vacciner, et donc de régler le problème. En revanche, la situation est plus délicate pour le centre clermontois : n’ayant pas eu la COVID lors de ces dernières semaines, ce dernier devra dès maintenant se faire vacciner, s’il veut pouvoir jouer et s’entraîner avec l’ASM. De plus, Moala ne pourra même pas rentrer dans son pays s’il le souhaite. Un contexte délicat, d’autant que la question autour du salaire des joueurs si ces derniers ne peuvent plus exercer leur activité n’est pas encore posée sur la table.

