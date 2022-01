RUGBY. Top 14. Quel avenir pour les joueurs non-vaccinés ?

Les joueurs n'ayant toujours pas un passeport vaccinal complet doivent dès à présent commencer les démarches, s'ils ne veulent pas se retrouver sur la touche.

On le sait depuis quelques jours maintenant, les joueurs de rugby professionnels voulant exercer leur métier devront obligatoirement être vaccinés. Cette mesure sera effective à partir du 15 janvier 2022, et ne risque pas d'être annulée. Ces derniers n'auront donc pas d'autres choix que de se soumettre à cette décision, sous peine d'une suspension de leur activité et de leur rémunération. Selon Rugbyrama, pas plus de 8 joueurs seraient concernés par ce cas de figure. Néanmoins, de gros noms du Top 14 comme Matsushima, Waisea ou encore Moala n'étaient toujours pas vaccinés fin 2021.

RUGBY. Jauge, Pass vaccinal obligatoire pour les joueurs et les supporters dès janvierPour ce faire, les dirigeants essayeront au plus vite de convaincre les plus réticents, d'autant qu'il faudra compter au minimum 21 jours entre les deux doses. Après cela, 7 jours supplémentaires seront nécessaires pour valider le pass vaccinal, en attendant la dose de rappel. Un mois d'attente qui pourrait être jugé trop long pour certains : dans ce cas, ces derniers pourront toujours choisir le vaccin Johnson and Johnson, nécessitant une seule dose (l'attente pour obtenir son pass n'est que de 7 jours). Un choix qui permettrait aux joueurs de ne rater aucune rencontre de Top 14.

RUGBY. La LNR durcit son protocole contre le COVID-19 pour les joueurs non-vaccinés !Et dans le cas où certains ne voudraient toujours pas se faire vacciner ? Et bien, selon la loi de gestion de sortie de crise du 5 août 2021, un employeur peut suspendre un employé de ses fonctions, ainsi que sa rémunération, si celui-ci ne présente pas les justificatifs de vaccination demandés par sa profession. Cette suspension prend fin au moment où la situation de l'employé est régularisée. En revanche, l'employeur (et donc ici, le club), ne peut pas rompre le contrat de travail (CDD) de son employé (le joueur), toujours selon cette même loi.

RUGBY. VACCIN. 26 joueurs et membres des staffs bientôt interdits de terrains ?