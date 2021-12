RUGBY. La LNR durcit son protocole contre le COVID-19 pour les joueurs non-vaccinés !

Avec l'arrivée du variant OMICRON, la LNR a décidé de durcir son protocole contre le COVID-19. Ces mesures concernent notamment les joueurs non-vaccinés.

Si certains se pensaient (enfin) débarrassés de tous ces problèmes de calendrier liés au COVID-19, ils se sont bien trompés ! Car avec l'arrivée du nouveau variant OMICRON dans le monde, nos équipes françaises pourraient voir leurs matchs totalement chamboulés. C'est notamment le cas du Stade Toulousain et du CO, qui affronteront la semaine prochaine Cardiff et le Munster, deux équipes en proie à des cas de COVID dans leurs effectifs.

Pour éviter ce genre de problèmes au sein même des championnats français, la LNR a donc décidé de durcir le protocole sanitaire contre l'épidémie ! Ce dernier s'applique à tous les joueurs de Top 14 et de Pro D2, et notamment à ceux qui ne sont pas vaccinés. En effet, chaque joueur n'ayant pas suivi un processus vaccinal complet devra se faire tester tous les 24 heures (hormis période de congés). Si tous les tests se révèlent négatifs, le médecin du club devra envoyer à la LNR la preuve de cela, afin que le joueur puisse être aligné le week-end.

De plus, la ligue précise que tous les joueurs ayant des symptômes de la COVID doivent réaliser un test le plus rapidement possible. S'il est positif, ces derniers devront être placés à l'isolement pendant au moins 10 jours, tandis que les cas-contacts eux, devront l'être durant 7 jours. À la fin de chaque période d'isolement, un test négatif sera demandé pour reprendre la compétition.

Des mesures qui peuvent être jugées drastiques, mais qui sont nécessaires pour ne pas revivre une saison comme celle de l'année dernière, marquée par de nombreux reports et forfaits.