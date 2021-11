RUGBY. Jean Castex positif au Covid, inquiétude sur le Top 14 avec le retour des Bleus

Le Premier ministre, Jean Castex, a été annoncé positif au Covid-19. Il aurait rendu visite aux Bleus après le match face aux Blacks.

Une nouvelle pourrait bien venir gâcher le retour des joueurs de l'équipe de France en club après leur succès sur les All Blacks. Le Premier ministre, Jean Castex, annoncé cas contact, est positif au Covid-19. Or, ce dernier était présent au match des Bleus samedi au Stade de France. Après avoir assisté à la rencontre en tribunes aux côtés du président de la FFR Bernard Laporte, il aurait rendu visite aux joueurs dans les vestiaires selon RMC, sans doute en compagnie de ce dernier. Faut-il considérer que tous ceux qui étaient présents à ce moment-là sont également cas contact ? Auquel cas, ils devront s'isoler si on en croit les recommandations de l'assurance maladie. Du moins, "si le schéma vaccinal est incomplet ou si l’on est immunodéprimé." On peut penser que tous les joueurs du XV de France ont été vaccinés. En août dernier, la Ligue nationale de rugby parlait de 90 % de taux de vaccination. Un chiffre qui se rapprochait des 100 % selon Le Figaro en octobre. S'il devait y avoir un cas positif au sein des clubs, le ou les joueurs devront s'isoler pendant 10 jours. Selon les informations de RMC, Bernard Laporte aurait été testé négatif.