Coupe d'Europe. La première journée de Champions Cup menacée par le Covid ?

Alors que doit débuter la saison de Champions Cup le 10 décembre, la reprise épidémique pourrait impacter la tenue des premiers matchs.

Nous vous évoquions ce lundi le fait que les équipes du Munster et de Cardiff (et non des Scarlets, correction effectuée) étaient bloquées en territoire sud-africain, suite à des cas de Covid-19 (et probablement de souche Omicron) dans leurs effectifs. Les Irlandais ont reçu l'autorisation de rentrer chez eux. Du moins ceux qui ont été testés négatifs. Ce sont 9 joueurs de plus qui ont été testés positifs au Covid, et qui doivent rester au Cap pendant que le reste de l'équipe rejoindra l'Irlande. L'incertitude demeure pour Cardiff tout de même. De plus, il a été signalé aux deux équipes qu'elles seraient dans l'obligation de s'isoler pendant 10 jours, alors que la Coupe d'Europe arrive à grand pas. Les Gallois des Scarlets sont également en isolement à Belfast dans un hôtel depuis leur arrivée d'Afrique du Sud. L'EPCR, organisateur de la Champions Cup, n'a pour l'instant évoqué aucun plan de report concernant les matchs de la 1ère journée. Avec de tels délais d'isolement, la question devra tout de même se poser.

On se souvient l'an dernier des défaites sur tapis vert de Toulon par deux fois au Leinster et chez les Scarlets pour cause de Covid, ainsi que celle d'Exeter face à Toulouse. Ce genre de situation pourrait se répéter en faveur du Stade Toulousain qui doit se déplacer à Cardiff pour la première journée, alors que le Munster doit affronter les Wasps à Coventry. Les champions d'Europe en titre devraient prendre leurs précautions dans les prochains jours, selon Ugo Mola, en limitant leurs futures interactions avec les supporters, pour ainsi s'assurer de disputer son match au Pays de Galles.