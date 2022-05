RUGBY. AMATEUR. Morgan Parra (Clermont) bientôt président de club ?

L'ancien demi de mêlée de l'équipe de France Morgan Parra pourrait bientôt devenir le président d'un club de Fédérale 2. Et pas n'importe quel club.

Avant de devenir le taulier de Clermont, Morgan Parra a fait ses armes à Bourgoin mais aussi à Dijon et surtout au RC Metz-Moselle. C'est là où il a touché ses premiers ballons de rugby. Selon Rugbyrama, l'ancien demi de mêlée de l'équipe de France pourrait revenir dans son club de coeur. Non pas en tant que joueur comme le font souvent d'anciens pros qui se dirigent vers la retraite. Pour rappel, Parra va quitter Clermont pour défendre les couleurs du Stade Français. Au sein du RCMM, club de Fédérale 2, le Clermontois pourrait avoir le rôle de coprésident aux côtés d'Hubert Barth. Suite à la démission du président en place et du comité directeur, le club se cherche une direction. Une assemblée générale extraordinaire doit se tenir le 4 juin. Le club se cherchait un nouveau souffle depuis plusieurs mois. L'arrivée de Parra pourrait permettre au RC Metz-Moselle de trouver plus facilement des partenaires pour l'accompagner dans son projet. Le numéro 9 aurait donné son accord à Hubert Barth. Lequel a déjà été président du club.