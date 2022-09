TOP 14. VIDÉO. Tous les résumés de cette 4ème journée, de la victoire poussive de Castres à celle de Bayonne

Vous avez manqué un ou plusieurs matchs de Top 14 ce week-end ? Pas de problème, on vous propose les résumés de chaque rencontre de cette 4ème journée, qui a notamment vu Bayonne s'imposer face à l'UBB.

Après sa victoire face au CO la semaine passée, l'UBB voulait confirmer face à Bayonne, pour pourquoi pas débuter une série de victoires. Malheureusement pour les hommes d'Urios, Bayonne était prêt pour le combat, et cela s'est vu d'entrée. Trop imprécis sur ses ballons d'attaque, Bordeaux a vu son adversaire du jour accélérer en fin de première période et en début de deuxième, pour prendre l'avantage au score. Une avance que les Girondins ne rattraperont jamais, et ce malgré une dernière balle de match.

Ce week-end, le vice champion de France recevait le CAB, après s'être lourdement incliné sur la pelouse de Bordeaux la semaine passée. Et si beaucoup de spécialistes attendaient une victoire facile de Castres, il n'en fut rien ! Très accrocheurs, les Brivistes ont su faire déjouer les coéquipiers de Dumora, dans des conditions climatiques certes difficiles. Brive aurait même pu repartir de Castres avec un point de bonus défensif, si le jeune Tom Raffy avait réussi la dernière pénalité.

Avec 1 victoire en seulement 3 matchs depuis le début de saison, le LOU se devait de s'imposer face au Stade Français, pour ne pas perdre trop de points dans la course à la qualification. Chose faite, grâce notamment à un énorme Niniashvili, auteur d'un doublé salvateur. De son côté, le Stade Français pourra nourrir de grands regrets, d'autant que les Parisiens auraient pu arracher un point de bonus défensif en fin de rencontre, voire plus.

RÉSUMÉ VIDÉO. Comme un Ange venu du ciel, Capuozzo libère Toulouse face au RacingAprès cette 4ème journée, le Stade Toulousain et le MHR se partagent la première place du classement, suivis de près par le Stade Rochelais, 3ème. Derrière, toutes les équipes se tiennent en 4 points, de Clermont (4ème), à Perpignan (14ème).