TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Grâce à un Plisson des grands soirs, l'ASM s'offre le scalp de La Rochelle

Au terme d'un match serré, Clermont a fait la différence dans le final, grâce notamment au pied de son ouvreur, Jules Plisson.

En clôture de la 4ème journée de Top 14, le Stade Rochelais, toujours invaincu cette saison, se déplaçait sur la pelouse de l'ASM. Une antre qui n'a jamais vraiment réussi aux Maritimes, puisque les Bagnards ne se sont jamais imposés en terres clermontoises. Une tendance qui se confirme d'ailleurs dès le début de la rencontre, car après seulement 2 minutes de jeu, le capitaine Iturria inscrit le premier essai des siens, après un excellent travail de Damian Penaud, revenu de blessure. 5-3, puis 10-3 à la demi-heure de jeu, après que la recrue sudiste Simone n'aplatisse son premier essai en Top 14, bien servi par son ouvreur Jules Plisson. Menés à la pause, les hommes d'O'Gara décident de remettre la marche avant dans le second acte, et après un bon travail du pack maritime, c'est finalement l'international Tanga qui passe derrière la ligne (61ème minute). Entré en jeu à la place d'Antoine Hastoy sorti très tôt dans le match, le Sud-Africain Leyds transforme cet essai, portant le score à 13-13.

RUGBY. TOP 14. La Rochelle, nouvelle Terre promise des joueurs parisiens ?Et alors que la fin de match approchait à grand pas, un homme ressort sans conteste du lot : Jules Plisson. En effet, et pour sa première titularisation de la saison, l'ancien Rochelais passe pas moins de 3 pénalités dans le money-time, portant le score final à 22-13. Une réussite au pied primordial, qui, au-delà d'offrir un succès précieux à son équipe, enlève le point de bonus défensif au Stade Rochelais, qui repart donc du Michelin bredouille. Avec cette victoire, Clermont grimpe à la 4ème place du classement, tandis que la Rochelle perd sa place de leader, dépassée par Toulouse et Montpellier.

