TOP 14. CLERMONT. Irae Simone, la recrue qu'il fallait à l'ASM ?

Fraîchement arrivé en Auvergne en provenance des Brumbies, le centre australien Irae Simone pourrait bien devenir l'un des joueurs phares de l'ASM cette saison.

Depuis quelques années maintenant, et la finale de Top 14 perdue face au Stade Toulousain (24-18), l'on sent que Clermont est une équipe en reconstruction. Un constat qui se confirme avec les départs de certains joueurs cadres (Parra, Lopez, Fofana), mais aussi avec la perte de deux des plus grands espoirs du club, Vili et Falatea. Face à cela, les dirigeants de l'ASM ont donc dû réagir, en recrutant des joueurs confirmés comme Belleau, Hériteau ou encore Delguy. Des habitués de notre championnat, qui pourront encadrer une autre recrue : Irae Simone (27 ans). Arrivé tout droit des Brumbies, le centre australien pourrait bien être l'un des joueurs clés de Clermont cette saison...

Avec les départs de Fofana (retraite) et de Vili (UBB), il était impératif que le club de l'ASM recrute à ce poste. Chose faite avec l'ancien toulonnais Hériteau, mais surtout avec Irae Simone ! Ancien joueur de XIII, l'international australien pourra faire parler sa puissance et sa vitesse au centre de l'attaque clermontoise, qui en manquait cruellement ces derniers temps. Car oui, même si le club possède des joueurs de classe mondiale à ce poste, les blessures et les doublons ont souvent privé les Jaunards de leurs meilleurs éléments. En témoignent les cas Naqalevu et Moala, qui ont a eux deux disputé (seulement) 20 matchs en championnat la saison passée. Des pépins qui ont souvent obligé le staff clermontois à repositionner certains joueurs, comme l'ouvreur Hanrahan, ou encore l'ailier Ezeala. Au final, c'est plus de 8 joueurs différents qui ont, à un moment donné, occupé le poste de centre en 2021-2022. Avec Simone, l'attaque de Clermont pourra donc trouver de la stabilité et de la continuité. Sa possible association avec Damian Penaud pourrait même s'avérer dévastatrice, au vu de leur profil complémentaire. Vous l'aurez compris, Simone sera l'un des Clermontois à suivre cette saison. À voir désormais comment s'acclimate ce dernier au championnat de France : une tâche loin d'être aisée...

