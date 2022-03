VIDEO. En voiture Simone ! Le centre des Brumbies s'est baladé dans la défense des Waratahs

Le centre Irae Simone a inscrit un superbe essai pour les Brumbies en Super Rugby face aux Waratahs. Sur les appuis, il a pris le meilleur sur plusieurs défenseurs.

VIDEO. Pro D2. 6 défenseurs battus, le festival en soliste d'Adrien Seguret dans la défense de NeversLes centres sont à la fête ce week-end. À l'image du Grenoblois Seguret en Pro D2 face à Nevers, Irae Simone s'est illustré en Super Rugby aux dépens des Waratahs. Après les réalisations de Valetini et Frost pour les Brumbies, le numéro 12 a puni les visiteurs sur un ballon de récupération. Rapidement recyclé au large après une touche, il a pris la défense à revers en revenant dans le trafic. Véloce et rapide, il s'est faufilé parmi les défenseurs, laissant derrière lui des mines déconfites à mesure qu'il progressait jusqu'en Terre promise. Au final, et à l'instar de Seguret, Simone a battu six joueurs adverses pour un superbe essai décisif. En effet, seuls sept points séparaient les deux formations au coup de sifflet final suite aux réalisations de Bell et Harris pour les visiteurs.