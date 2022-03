VIDEO. Pro D2. 6 défenseurs battus, le festival en soliste d'Adrien Seguret dans la défense de Nevers

Ce vendredi soir en Pro D2, Grenoble a décroché un précieux point de bonus offensif grâce à Adrien Seguret en battant Nevers au Stade des Alpes.

Grenoble respire un peu plus. Engagé dans la lutte pour le maintien en bas de classement de Pro D2, le FCG a empoché une précieuse victoire bonifiée ce vendredi soir aux dépens de Nevers. Les Grenoblois sont désormais à six longueurs de la 15e place. Un succès qu'ils ont décroché avec la manière puisqu'ils menaient 17 à 0 aux citrons à la faveur de deux essais par Dupont et Ange Capuozzo, plus rapide que tout le monde suite à un jeu au pied dans la profondeur. L'USON, 6e au classement, a réagi au retour des vestiaires mais les locaux ont su se montrer réalistes pour frapper à l'heure de jeu par Glenat suite à un jeu au pied mal négocié. L'avance de sept points a doublé puis triplé après une pénalité et surtout un nouvel essai Adrien Seguret. Le centre a fait parler sa puissance en fin de rencontre pour aller chercher le bonus offensif en battant pas moins de six défenseurs.