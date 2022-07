TOP 14. Lavanini, Belleau, Simone... Quel XV de départ pour l'ASM en 2022/2023 ?

Fort de quelques retours de blessure et d'arrivées importantes, Clermont espère retrouver une compétitivité digne de son statut la saison prochaine.

Voilà une semaine que l'ASM a repris le chemin de l'entraînement. Une semaine que Clermont, sous la houlette - entre autres - d'un nouvel entraîneur de la défense (l'international irlandais Jared Payne), travaille dur et fort afin de retrouver le lustre qui est censé être le sien. Après un exercice décevant, mêlant inconsistance et coups durs à répétitions, le club du 63 se veut plus travailleur, plus "dur au mal" au moment de préparer cette saison 2022/2023. Et au delà de ces bonnes intentions, le manager Jono Gibbes sait que le renouveau passera aussi par le renfort de certains postes clés où l'ASM manquait clairement de cadors ou de profondeur l'an passé. C'est ainsi que malgré un recrutement loin d'être dément comparé aux mercatos des Toulouse, Racing ou encore La Rochelle, les Jaunards se sont tout de même attachés les services de quelques valeurs sûres, pour dire le moins.

TOP 14. Clermont dévoile ses deux nouveaux maillots pour la saison 2022-2023

De fait, à coup sûr et sauf accident, Irae Simone représentera le numéro 12 de calibre international que se cherche Clermont depuis quelques saisons. L'athlétique australien (1m93 pour 105kg) amènera de la stabilité à la paire de centre auvergnate et surtout, devrait composer un duo ultra "épais" au milieu de terrain, puisqu'associé certainement à George Moala, en phase de reprise. Qui dit probable saison qui préparera l'avenir dit un certain nombre de recrues qui devraient d'ores et déjà être titulaires indiscutables. En plus de Simone, Anthony Belleau devrait être le leader d'attaque des Jaunards pour les années à venir. À tout juste 26 ans, l'ouvreur représente l'avenir après les départs conjugués de Camille Lopez et JJ Hanrahan. Un challenge parfait pour celui qui voulait changer d'air pour tenter de donner un coup de collier à sa carrière.

RUGBY. Top 14. Revanchard, Jules Plisson ne veut pas faire de la figuration à Clermont

Idem pour Bautista Delguy et ses 25 ans. Malgré la présence des indéboulonnables Raka et Penaud aux ailes, au voit mal comment le virevoltant argentin ne finira pas par se faire une place au soleil du côté du Michelin, au nom de ses qualités de vitesse et d'appuis exceptionnelles. S'il sera difficile d'associer les deux compte tenu du quota des JIFF, l'arrivée de l'australien Alex Newsome n'est elle non plus pas anodine. Déjà parce que le départ de Kotaro Matsushima devra, qu'on le veuille ou non, être compensé. Ensuite car son profil d'utility back, lui qui peut jouer partout derrière, devrait lui donner de belles opportunités. Reste qu'à l'arrière, poste principal pour lequel il a été recruté, le jeune athlète Cheikh Tiberghien lui donnera certainement du fil à retordre, après toutes les bonnes choses qu'il a montrées la saison passée.

Top 14. USAP. Ne cherchez plus... Bautista Delguy est l'atout offensif numéro 1 de Perpignan

Devant, enfin, Peceli Yato - lui aussi en phase de reprise - devrait regagner le poste de numéro 6 sans problème, entourant l'infatiguable Fritz Lee en 8. Quant à Lavanini, transparent et très souvent blessé pour sa première saison en Auvergne, il devra montrer mieux, et vite. S'il se canalise et glane un peu en confiance, nul doute en revanche qu'il sera la poutre de l'ASM en 5. N'oublions que c'est ce genre de garçons qui est capable de faire basculer du côté obscur de la force ou non tout un pack, à la seule force de ses (énormes) bras...