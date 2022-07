TOP 14. Clermont dévoile ses deux nouveaux maillots pour la saison 2022-2023

Sur son site officiel, l'ASM a dévoilé ce lundi ses deux nouveaux maillots pour la saison 2022-2023.

Ce lundi, les joueurs de l'ASM ont repris l'entraînement. L'occasion pour les nouvelles recrues (qui étaient toutes présentes sauf Simone) de se fondre dans le groupe, à un mois et demi de la reprise du championnat. Mais au-delà de cette reprise, l'ASM a officialisé sur son site, mais aussi via ses réseaux sociaux, les deux nouveaux maillots que porteront les Auvergnats cette saison. Deux tuniques assez sobres, qui respectent totalement les couleurs du club, c'est-à-dire jaune et bleue. Ces maillots ont été conçus en s'inspirant "du territoire auvergnat", tout en respectant "la technologie éco-responsable" de l'équipementier. Pour rappel, Clermont commencera la saison par un déplacement au Stade Français, avant de recevoir la Section Paloise.

TOP 14. Clermont. Départs, incertitudes... Doit-on s'inquiéter pour l'ASM ?