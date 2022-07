TOP 14. Clermont. Départs, incertitudes... Doit-on s'inquiéter pour l'ASM ?

Alors que de nombreux clubs ne cessent de se renforcer, l'ASM elle, peine à garder ses meilleurs joueurs. De quoi s'inquiéter pour le champion de France 2017 ?

Depuis sa dernière finale de Top 14 en 2019, Clermont enchaîne les saisons moyennes. Du moins, pour son statut. Car si Clermont a fait partie des 3,4 meilleures équipes françaises de ces 15 dernières années, ce n'est désormais plus le cas. En témoignent sa 5ème place obtenue de justesse en 2021 (défaite en barrage face à l'UBB), mais surtout sa 7ème place lors de cette saison. Mais au-delà du classement, c'est surtout l'inconstance dont a fait preuve l'ASM qui a inquiété cette saison. Certains diront même que sans sa charnière Parra-Lopez, Clermont aurait terminé bien plus bas au classement. Manque de chance, les deux hommes quitteront le club la saison prochaine, pour signer respectivement au Stade Français et à Bayonne. Des départs qui, même s'ils sont nécessaires afin de démarrer un nouveau cycle, ne prévoient rien de bon pour un jeu clermontois déjà basé sur les nombreuses individualités (Moala, Raka, Penaud etc...). Mais alors, doit-on s'inquiéter pour l'ASM ?

Vous vous en doutez, Parra et Lopez ne sont pas les seuls à quitter l'Auvergne cet été. Si les départs de Matsushima et Hanrahan étaient attendus, celui de Ravai beaucoup moins. Malheureusement, une blessure aux cervicales ne permet pas au Fidjien de rejouer en France. Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour Clermont, qui restait une valeur sûre en première ligne. Mais ce qui dérange le plus du côté des supporters de l'ASM, c'est surtout les départs des jeunes Vili et Falatea vers Bordeaux. Des exodes qui, même s'ils sont motivés surtout par des problèmes entre les deux hommes et le président Jean-Michel Guillon, sont néanmoins la preuve que Clermont n'arrive plus à garder ses talents. Une tendance qui est bien évidemment confortée par les dernières rumeurs concernant l'international Damian Penaud, annoncé partant dans un futur proche. Un énième départ (et pas des moindres) qui ferait très mal au champion de France 2017, qui perdrait l'un des meilleurs attaquants du monde (20 essais cette saison, dont 10 en club).

Comme dit précédemment, les nombreux départs risquent de chambouler l'effectif auvergnat. Pour pallier cela, d'autres joueurs vont bien évidemment débarquer, notamment à des postes clés. C'est le cas d'Anthony Belleau, de Julien Hériteau au centre, ou encore de Bautista Delguy à l'aile. Trois joueurs confirmés, qui seront accompagnés par des éléments bien moins sûrs. L'on pense forcément à Jules Plisson, qui n'arrive plus à retrouver son meilleur niveau depuis des années. Mis à part l'ancien Rochelais, Clermont a misé sur le troisième ligne du Stade Français Loïc Godener. Néanmoins, il serait étonnant de voir ce dernier jouer les premiers rôles à l'ASM. Et pour finir, les Jaunards accueilleront deux recrues sudistes : Irae Simone (26 ans, Brumbies), et Alex Newsome (27 ans, Waratahs). Deux joueurs aux qualités physiques indéniables, qui devront trouver leurs repères dans un championnat parfois "casse-gueule" pour les stars de l'hémisphère sud. Enfin bref, le recrutement de Clermont, bien qu'assez séduisant sur le papier, n'apporte pas réellement de garanties par rapport à l'année prochaine. Le début de saison sera certainement compliqué, et il faudra donc rapidement intégrer tous ses nouveaux joueurs afin de vite trouver un équilibre. Toujours est-il que tous ces mouvements étaient nécessaires au club. De plus, et malgré quelques départs, l'ASM pourra compter sur de nombreux jeunes joueurs pleins de talents, comme Bibi Biziwu (20 ans), M'Foudi (20 ans), Michet (21 ans), Jauneau (18 ans) ou encore Tixeront (20 ans).

