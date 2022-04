ASM CLERMONT. Vili et Falatea vont au clash avec le président du club

Du côté de l’Auvergne, les relations entre la direction et les jeunes joueurs formés au club ne vont pas en s’arrangeant.

Tonnerre sous les volcans ! Dans les couloirs de la direction clermontoise, l'ambiance ne doit pas être des plus joyeuses. En peine sportivement, mais toujours dans la course au Top 6, il ne faudrait pas que les tensions agissent sur les performances des joueurs. Dans ce cas précis, il s'agit de Tani Vili et Sipili Falatea. Mis en cause début mars dans le Midol, ses joueurs pointés du doigt par le président Jean-Michel Guillon ont souhaités s'exprimer. Dans un communiqué sensiblement similaire, ils ont évoqué des "propos calomnieux et infondés à (leur) encontre de façon publique". Les joueurs ont expliqué que les déclarations de leur président sont "particulièrement violentes" et ne seraient sur aucun "comportement inapproprié" de leur part.

Voici les communiqués publiés le 07 avril dans le Midi Olympique dans leur intégralité :

Tani Vili

Le 10 mars 2022, Midi Olympique a publié une interview au sein de laquelle Monsieur Jean Michel Guillon, président de l’ASM Clermont Auvergne emploie des propos calomnieux à mon encontre de façon publique. En effet, ces accusations ne sauraient être justifiées par une quelconque attitude individuelle de ma part différente de celle d’autres joueurs du club. En outre, ces attaques particulièrement violentes ne sont aucunement justifiées au regard de la qualité de mes performances sportives, qui ont encore très récemment donné lieu à ma participation au groupe France dans le cadre du Tournoi des Six Nations (étant à Cardiff en qualité de 24e homme le 11 mars 2022) Je ne peux donc que vivement et fermement contester le choix d’une telle prise à partie publique, au détriment d’une discussion intervenant dans le cadre fixé par les règles de droit du travail."

Sipili Falatea

Le 10 mars 2022, Midi Olympique a publié une interview au sein de laquelle Monsieur Jean Michel Guillon, président de l’ASM Clermont Auvergne emploie des propos calomnieux et infondés à mon encontre de façon publique. En effet, ces accusations ne sauraient être justifiées par un quelconque comportement inapproprié de ma part. En outre, ces attaques particulièrement violentes ne sont aucunement justifiées au regard de la qualité de mes performances sportives, qui ont encore très récemment donné lieu à ma participation au groupe France dans le cadre du Tournoi des Six Nations (étant à Cardiff en qualité de 24e homme le 11 mars 2022) Je ne peux donc que vivement et fermement contester le choix d’une telle prise à partie publique, au détriment d’une discussion intervenant dans le cadre fixé par les règles de droit du travail."

Pour rappel, le président de l’ASM Clermont avait déclaré avoir fait une offre de prolongation aux deux joueurs régulièrement appelés dans le groupe France de Fabien Galthié. Il avait cependant refusé toute surenchère liée à leur contrat. Il y a un mois, Jean-Michel Guillon justifiait son choix ainsi :

Vous parlez d’internationaux, mais c’est à relativiser : ils sont parfois appelés dans le groupe des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié en préparation. Un groupe dans lequel il y a beaucoup de rotations. Il ne semble pas que ce soit des joueurs installés et réguliers en équipe de France, comme peut l’être Damian Penaud. Ensuite, quand on constitue un groupe pour les 2, 3 ou 5 prochaines saisons et qu’on travaille aux prolongations, il faut bien sûr prendre en compte la qualité rugbystique. Le niveau de ces joueurs sur le terrain. Mais il y a aussi une dimension humaine à considérer. Le comportement de chacun, la complémentarité des caractères dans un groupe. Cela fait partie de la valeur d’un joueur. Chez eux, on ne le voyait pas. Tous les joueurs ne sont pas identiques. Mais nous considérons les deux critères : le sportif et le comportemental. C’est la combinaison de ces deux facteurs qui fait la valeur globale d’un joueur. Concernant ces deux joueurs, il y avait des choses à redire, sur l’un ou l’autre des critères.”