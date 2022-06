RUGBY. TOP 14. Clermont, à la fois si proche et si loin des phases finales

Actuellement 9ème à 4 points de Toulouse, Clermont a peu de chances de voir les phases finales cette saison. Et pourtant, malgré un bilan global moyen, l'ASM aurait largement pu se qualifier...

Les supporters clermontois ne nous contrediront pas, la saison de l'ASM est loin d'être idéale. 9èmes au classement, éliminés sèchement par Leicester, les coéquipiers de Morgan Parra n'ont pas répondu aux attentes, et ce peu importe la compétition. Mais c'est surtout sur le plan national que Clermont a déçu. Après un début de saison raté (3 défaites en 4 matchs), les Auvergnats ont réussi petit à petit à remonter au classement, mais sans jamais engager une vraie série de victoires. Pour preuve, les Jaunards n'ont jamais enchaîné plus de 3 victoires de rang cette saison. La faute à de nombreux "non-matchs", comme lors du déplacement à Perpignan, ou encore celui au Stade Français. Deux rencontres totalement à leur portée, mais qui se sont finalement transformées en cruelles désillusions. Des passages à vide qui coûtent cher, surtout lorsque l'on sait que l'ASM n'est qu'à 4 points des phases finales ! Et même si tout est encore possible d'un point de vue comptable, il semble peu probable que Clermont atteigne les phases finales au vu des différentes rencontres (pour cela, il faudrait une défaite de Toulon, Lyon et de Toulouse sans bonus contre Biarritz, et une victoire de l'ASM avec le bonus face au MHR). Vous l'aurez compris, Damian Penaud and co risquent d'avoir quelques regrets...

Top 14. Avec une infirmerie pleine à craquer, que peut espérer Clermont en cette fin de saison ? Une équipe inoffensive à l'extérieur

Le principal problème de l'ASM cette saison (au-delà du jeu proposé), réside dans ses résultats obtenus loin de ses bases. En effet, Clermont est l'une des pires équipes de notre championnat dans ce domaine. Avec seulement 2 victoires en 13 déplacements, les Jaunards n'ont récolté que 12 points à l'extérieur, là où des équipes comme Lyon, Toulouse ou Toulon s'approchent de 20 points. Seuls le Stade Français, Perpignan, Brive et Biarritz ont fait pire. Là encore, les Clermontois pourront regretter quelques rencontres abordables sur le papier, comme les déplacements à Pau ou à Brive (0 point pris sur ces deux matchs). La différence s'est certainement faite ici, entre les équipes qualifiées en phases finales, et l'ASM. Et pourtant, contrairement à d'autres écuries comme Toulon, l'UBB ou Montpellier, Clermont n'a pas vraiment connu de coup de mou, avant de réaliser des semaines folles. Non, l'ASM est restée constante dans ses performances. Malheureusement, celles-ci n'étaient pas suffisantes. De plus, les nombreuses blessures subies tout au long de l'année n'a rien arrangé à la situation du champion de France 2017. Néanmoins, les coéquipiers de Camille Lopez tenteront de finir en beauté ce dimanche face au MHR, afin de pourquoi pas décrocher une place dans les 8 premiers du championnat, et donc de se qualifier pour la prochaine Champions Cup. Ce qui n'est toujours pas le cas actuellement...

