Top 14. Avec une infirmerie pleine à craquer, que peut espérer Clermont en cette fin de saison ?

Ce samedi, Clermont a perdu Moala et Amotosero lors de la rencontre face aux Anglais de Leicester. Deux nouveaux joueurs, qui viennent s'ajouter à une liste déjà bien longue...

Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour l'ASM. Après avoir perdu contre Brive Damian Penaud, puis Matsushima face Leicester au match aller, Clermont a de nouveau enregistré des blessures lors du match retour : tout d'abord le jeune deuxième ligne Amotosero, qui a dû déclarer forfait à l'échauffement, mais surtout George Moala, l'un des facteurs X de cette formation. Un énorme coup dur pour les Auvergnats, d'autant que ces derniers devraient être absents pour de longues semaines. On parle même de fin de saison pour Moala, victime d'une possible fracture du pied droit. Vous l'aurez compris, l'effectif de l'ASM ne cesse de se réduire ces dernières semaines, d'autant que l'infirmerie était déjà bien remplie avant cela (Pélissié, Michet, Bézy ou encore Vahaamahina).

Malgré toutes les mauvaises nouvelles de ces dernières semaines, les supporters de l'ASM peuvent voir un espoir en cette fin de saison. En effet, et malgré une 8ème place peu reluisante (à 3 points du Racing 92), Clermont est toujours en course pour une qualification en phases finales. D'autant que le calendrier des Auvergnats est loin d'être le plus compliqué sur le papier ! En effet, l'ASM défiera lors des 4 dernières journées, deux équipes qui n'ont (presque) plus rien à jouer : le Stade Français à domicile, ainsi que le Biarritz Olympique à l'extérieur. Deux affrontements à la portée des coéquipiers de Morgan Parra, qui pourraient leur permettre de grappiller des points au classement, et espérer une place dans les 6. Mais pour cela, Clermont devra également aller chercher des points à Castres, ainsi que lors de la dernière journée, face au MHR. Reste à voir si entre-temps, les Clermontois ne récupèrent pas quelques joueurs actuellement indisponibles, pour tenter d'accrocher leur billet pour les phases finales.

