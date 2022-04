RUGBY. CLERMONT. Blessé, la saison de George Moala est-elle déjà terminée ?

Face à Leicester, le centre clermontois a probablement touché le pré pour la dernière fois de la saison.

C’est une mauvaise nouvelle de plus. Une autre dont les fans et le groupe clermontois se serait sûrement bien passé. Ce samedi 16 avril, George Moala quittait péniblement la pelouse dès le début du match. Après avoir été coffré par deux joueurs de Leicester, le centre met du temps à se remettre sur ses appuis. Malheureusement, Thibault Lanen, en possession du ballon, tombe sur son coéquipier quelques secondes plus tard. On ne sait pas si c’est sur ce contact ou sur le plaquage que l’Auvergnat s’est blessé. Toujours est-il que selon Rugbyrama, le joueur se serait fracturé le pied en Angleterre.

Selon le média sportif, sa saison serait déjà terminée. Du côté de l’ASM Clermont, l’information n’a pas encore été confirmée. Au-delà de l’élimination, le problème de la profondeur d’effectif se pose également en Auvergne. Avec Penaud, Barraque et Naqalevu blessé, les jaunes et bleus n’ont plus qu’un seul centre de formation disponible. Il s’agit de Wesley Fofana, qui revient tout juste d’une longue indisponibilité. ASM CLERMONT. Vili et Falatea vont au clash avec le président du club

Pour ce qui est de Tani Vili, étincelant en début de saison, le jeune trois-quart était pressenti pour ne plus porter les couleurs du club d’ici son départ cet été. La faute à une sortie médiatique en opposition à son président. Au milieu des volcans, la fin de saison prend des allures plus proches de la colline endormie que du mont explosif. Le sort qui s’acharne sur les hommes de Jono Gibbes n'aide pas à bien huiler la machine.