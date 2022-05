Rugby. Top 14. Quels qualifiés en Champions Cup la saison prochaine ?

Avec deux clubs français vainqueurs des Coupes d'Europe, on vous explique comment le processus de qualification va se dérouler pour la saison prochaine.

Lyon, vainqueur du Challenge européen, et La Rochelle champion d'Europe, deux clubs français sont sur le toit du continent cette saison. Et cela pourrait avoir un impact pour la qualification la saison prochaine en Coupe d'Europe ! En effet, avec 24 clubs qualifiés pour l'exercice 2022/23, l'EPCR, organisme gérante des compétitions européennes, rappelle que huit places sont réservées aux clubs français. Plus précisément : "les huit clubs les mieux classés à l’issue du championnat" participeront à la Champions Cup, tandis que les autres iront en Challenge Cup.

CHAMPIONS CUP. C'était pas la capitale, non, c'était Marseille bébé



Oui, mais voilà. Avec un champion d'Europe et un vainqueur du Challenge français, des places peuvent se libérer ou changer en fonction du classement des vainqueurs. Ainsi, un champion d'Europe qui ne s'est pas qualifié pour la saison prochaine dans son championnat, garde sa place pour la grande Coupe d'Europe. C'est donc le moins bien classé des huit premiers qui ne se qualifie pas.

Concrètement, en France dans le Top 14, le cas de figure est pour l'instant pareil à la saison dernière. Toulouse champion d'Europe et premier du championnat, Montpellier vainqueur du Challenge et 10ᵉ à l'issue de la saison, les sept premiers au classement, en plus des Cistes s'étaient qualifiés. Toulon, huitième, n'était pas invité de fait.

Avec La Rochelle dans le Top 6 actuellement, et Lyon seulement huitième, Toulon, septième, aurait une place pour la Champions Cup. À condition de rester dans les huit premiers, et de ne pas se laisser rattraper par Clermont ! Tout se jouera alors lors de la dernière journée du championnat. Il faudra de ce fait vérifier les conséquences en cas de classement hors du Top 8 de La Rochelle ou Lyon.

CHAMPIONS CUP. De Auch à l'Europe, Grégory Alldritt est devenu l'indispensable du Stade Rochelais