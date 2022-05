CHAMPIONS CUP. De Auch à l'Europe, Grégory Alldritt est devenu l'indispensable du Stade Rochelais

Sur la pelouse du Vélodrome, l’habituel olympique a cédé son pré aux nouvelles têtes d’affiches de l’Olympe du rugby européen.

Qui y aurait cru ? En 2017, le Stade Rochelais a fini premier de la saison régulière de Top 14. Après avoir essuyé un plâtre douloureux face à Toulon en demie, ils se tournent vers le futur. Pour y parvenir, leur choix se porte sur un jeune joueur du FC Auch-Gers : Gregory Alldritt. Âgé de tout juste 20 ans, le minot n’a jamais connu plus haut que la Fédérale 1. Plus étonnant encore, il n’a même pas disputé 15 matchs avec l’équipe première de l'écurie gersoise. Quelques saisons après, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour le voir tutoyer les sommets. Indétrônable, il règne d’une main de maître sur le numéro 8 tricolore chez les Bleus. Avec ces derniers, il arrache même un Grand Chelem. Ce samedi 28 mai, il arrive au sommet de l’Europe des clubs. Avec le vétéran Romain Sazy, il soulève la coupe devant des millions de spectateurs et devant un public rochelais en fusion. RUGBY. 731m, 113 courses, 28 défenseurs battus, Grégory Alldritt survole la Champions Cup [STATISTIQUES]

L’un des indices le plus marquant de la suprématie de Grégory à La Rochelle est le numéro qu’il porte dans le dos. Le numéro 8, c’était celui de Victor Vito. Le double champion du monde All Black est l’un des acteurs majeurs du changement de dimension rochelais. En prenant son flocage, le Toulousain de naissance laisse sa trace dans l’épopée maritime. Au terme de cette saison de Champions Cup, il est de très loin le joueur ayant joué le plus de ballons à la main (135). Il est aussi le joueur ayant battu le plus de défenseurs (29) selon des statistiques de l’EPCR. À l'exception du déplacement au Stade Toulousain, Grégory Alldritt n'a plus perdu depuis son retour du XV de France. VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Héroïque, La Rochelle s'offre sa première Coupe d'Europe sur le gong !S’il n’a pas été élu meilleur joueur de la compétition, il n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus marquants de cette campagne.La finale n’a eu comme utilité que de confirmer de nouveau la qualité du joueur au très très haut-niveau. Après la rencontre, il explique son ressenti personnel relatif au titre. Selon Rugbyrama, il explique : “C’est quelque chose d’énorme. Comme après le grand chelem, il y a tellement d’émotions. C’est le vide. Tout le monde me montre les vidéos du port depuis que je suis ici. Demain, je vais réaliser. On ramène ce trophée à nos supporters. Ils le méritent plus que nous. Ils sont plus champions d’Europe que nous. Ils n’ont pas pu le vivre l’année dernière. J’ai hâte d’être à demain. On va leur offrir ce trophée.”