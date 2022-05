VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Héroïque, La Rochelle s'offre sa première Coupe d'Europe sur le gong !

Grâce à un essai d'Arthur Retière dans les derniers instants, La Rochelle a remporté sa première Champions Cup ce samedi au Vélodrome, en venant à bout du Leinster (24-21).

C'est fait ! Après une défaite à ce même stade de la compétition l'an passée, La Rochelle décroche cette fois-ci la Champions Cup, à l'issue d'une rencontre haute en suspense face au Leinster. Si les hommes de Ronan O'Gara ont inscrit 3 essais, ils ont bien failli être trahi par leur indiscipline. En première période, Sexton sanctionnait par deux fois les Rochelais en seulement 10 minutes (0-6). Mais sur leurs premières attaques, les partenaires de Grégory Alldritt trouvaient la faille. Rhule, parfaitement servi par Leyds, se jouait du dernier défenseur irlandaiqs pour inscrire le premier essai de la rencontre (7-6 9e). Sexton pour le Leinster, enquillait deux nouvelles pénalités. À la pause, le Leinster mène 12-7 et La Rochelle peut regretter certaines occasions manquées.

Berjon, le croc-en-jambe, Retière, la finale de Champions Cup Leinster/La Rochelle vue par Twitter

Lors du second acte, les deux buteurs se répondront chacun leur tour. Mais les Leinstermen prendront 8 points d'avance, grâce à la botte parfaite de Sexton (10-18). Avant que Pierre Bourgarit n'aplatisse le second essai de son équipe et relance totalement la partie. Très en réussite, Ihaia West ramenait son équipe à un point en convertissant la transformation, avant que Ross Byrne ne passe une nouvelle pénalité pour le Leinster. La fin de match sera irrespirable, les Rochelais multipliant les temps de jeu au près face à une équipe de Leinster à chaque fois sanctionnée et acculée sur sa ligne. La libération viendra d'Arthur Retière, qui, en filou, allongera son bras pour offrir un premier titre européen à La Rochelle. Alors qu'on leur promettait l'enfer, les Maritimes ont su renverser l'ogre irlandais. La fête s'annonce belle.