RUGBY. Top 14. Revanchard, Jules Plisson ne veut pas faire de la figuration à Clermont

RUGBY. Top 14. Jules Plisson au Stade Rochelais : une relance manquée !En signant au Stade Rochelais, Jules Plisson pensait donner un nouvel élan à sa carrière. Mais après une bonne première saison chez les Maritimes, l'ancien ouvreur parisien a connu un exercice "galère pour différentes raisons". Via Rugbyrama, le Tricolore n'a pas souhaité s'épancher, mais avec seulement cinq matchs joués comme titulaire, on peut facilement imaginer qu'il ne faisait pas partie des plans du staff. Il a donc pris son mal à patience et travaillé dans son coin pour être performant avec son nouveau club, Clermont. Plisson n'a que 30 ans et encore de belles années de rugby devant lui. À l'ASM, il pourrait très bien trouver l'environnement qui lui convient. Une chose est sûre, il aura du temps de jeu au Michelin et sur les pelouses du Top 14. RUGBY. Remporter la Champions Cup d'ici à 2025, l'ambition annoncée par Clermont !Suite au départ de Lopez et d'Hanrahan, des places sont libres à l'ouverture. L'ancien rochelais sera en concurrence avec le Toulonnais Anthony Belleau pour le rôle de titulaire. Mais il y aura bien évidemment un turnover entre les deux joueurs. Et Plisson entend bien ne pas jouer seulement les doublures. "J’ai un fort désir de revanche !", lance-t-il. Et ça tombe bien, le club aussi après une saison compliquée. Avec le départ de sa charnière titulaire, mais aussi la retraite de Fofana, c'est un peu une nouvelle ère qui commence pour l'ASM, désireuse de remporter un titre dans un futur très proche. "C’est un énorme défi oui comme chacun le sait c’est deux joueurs qui ont fait les beaux jours de Clermont et qui ont beaucoup apporté au club." Après les titres de 2010 et 2017, Jules Plisson entend bien aider sa nouvelle équipe à écrire une page mémorable de sa longue histoire. VIDEO. En 2013. Wesley Fofana humiliait la défense anglaise pour un essai de légende