VIDEO. En 2013. Wesley Fofana humiliait la défense anglaise pour un essai de légende

Après l'annonce de la fin de sa carrière, retour sur le plus bel essai de Wesley Fofana sous le maillot de l'équipe de France de rugby.

Une autre page du rugby tricolore se tourne avec la retraite de Wesley Fofana. Comme Médard, Picamoles ou encore Trinh-Duc et Ouedrago, le centre a décidé de raccrocher les crampons. A 34 ans, et alors qu'il lui restait une année de contrat, l'ancien Tricolore (48 sélections) a estimé qu'il était temps d'arrêter les frais après une nouvelle blessure. "Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer. Un constat évident que mon corps n'encaissait plus le niveau d'exigence que demande maintenant le rugby professionnel. Je fais donc le choix d'anticiper l'arrêt de ma carrière."

Fofana n'aura joué que pour l'ASM au niveau professionnel, remportant le Brennus à deux reprises en 2010 et 2017 ainsi que la Challenge Cup en 2019. Année où il avait annoncé la fin de sa carrière internationale après avoir joué six Tournois des 6 Nations et une Coupe du monde (2015). Auteur de 68 essais en club, il n'a pas souvent franchi la ligne de craie sous les couleurs de l'équipe de France (16) malgré d'excellents appuis et une belle vitesse de pointe. On se souvient notamment de son formidable essai inscrit face à l'Angleterre en 2013 dans le Tournoi. Servi devant la ligne des 22m, il avait pris le meilleur sur la défense du XV de la Rose dont Chris Ashton grâce à ses qualités athlétiques. Un essai de légende.