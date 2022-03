Top 14. USAP. Ne cherchez plus... Bautista Delguy est l'atout offensif numéro 1 de Perpignan

Intenable lors de la victoire de l'USAP face au Racing 92, Bautista Delguy a impressionné Aimé-Giral. L'une des recrues vedettes du club devra maintenant enchaîner pour maintenir son club en Top 14.

Il suffit de parcourir le forum des supporters de l'USAP ou de se pencher sur les commentaires d'après-match pour voir tout l'engouement que suscite Bautista Delguy, le virevoltant ailier argentin (24 ans, 1m83-81kg). Le fort contingent d'aficionados catalans fut ébahi par la performance individuelle du Puma face au Racing ce samedi, auteur d'un essai et de nombreuses courses chaloupées qui ont à maintes reprises déstabilisé la défense des Ciels et Blancs. Il faut dire que Delguy détonne dans le rugby professionnel. De par son style, unique et inimitable, et à son côté imprévisible, presque fou. Arrivé cet été en Catalogne, il devra enchaîner les prestations de haut-vol pour tenter de maintenir son club en Top 14.

