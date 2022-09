TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Victorieuse, l’USAP plonge Toulon dans le doute

Au vu de la fin de saison dernière, on imaginait Toulon faire un début d'exercice explosif, mais des Catalans révoltés leur ont mis un coup derrière la tête.

Ce n’était pas le résultat espéré par le duo Mignoni-Azéma. Ce samedi 24 septembre, les Toulonnais étaient de voyage en terre catalane pour cette 4ᵉ journée de Top 14. Après une victoire sur le fil face à Clermont, le but était d’amener de la confiance avec une victoire à l’extérieur. Pour voir celle-ci, il faudra attendre ! Car ce sont les Catalans qui se sont imposés sur le petit score de 19 à 13. Un essai de chaque côté, mais une indiscipline plus marquée côté Toulonnais et que Tristan Tedder aura su bonifier face aux perches. Il faut dire que le club sang et or avait un contexte particulier à mettre en avant ce week-end. En effet, l’USAP fête les 120 ans du club et plusieurs grands joueurs du club ont réalisé une haie d’honneur pour l’occasion. Dans cette dernière, on aura notamment pu retrouver Guilhem Guirado. TOP 14. ‘‘L’histoire est différente’’ : le rêve caché de Guirado après avoir vu France All Blacks en novembre



Dans un match aux envolées rares, l’USAP souhaitait juste obtenir sa première victoire de la saison. Ponctuée par une bonne dose de pluie, le rugby champagne ne semblait pas invité sur la pelouse d’Aimé Giral. Cette absence, le troisième ligne catalan Alan Brazo n’en avait pas grand-chose à faire. Dans un papier de Rugbyrama, il rappelle les objectifs de son équipe sur ce match : “L’équipe avait pas mal de pression après trois matchs sans victoire. Il fallait à tout prix gagner. Le temps a fait que ce n’était pas le plus beau match de ces dernières années à Aimé-Giral mais la manière, on s’en foutait. On est contents, il faut profiter mais, dans une semaine, il y aura un autre gros morceau ici. Dès lundi, tout le monde devra rebasculer sur le travail.” La grinta des Catalans, Serin, la touche toulonnaise, USAP/RCT vu par les réseaux sociaux