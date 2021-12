RUGBY. VIDEO. Du XV de France à l’art, redécouvrez Jean-Pierre Rives

Il a enchaîné les sélections et les performances au haut niveau du rugby français. Souvent taché de sang, mais jamais peureux, voici Jean-Pierre Rives.

Prédestiné à la petite balle jaune par ses parents, Casque d'Or aura finalement marqué l'histoire du XV de France. Né le 31 décembre 1952, Jean-Pierre Rives fête aujourd'hui ses 69 ans. Depuis sa retraite sportive à la fin des années 80, il est devenu un artiste célèbre. Pour la postérité rugbystique, le dur à cuire s'est tournée vers la sculpture. Dans un entretien accordé à La Dépêche le 22 décembre dernier, le Toulousain évoque cette suite de carrière bien originale. Il dit : "J'ai une grande chance de pouvoir faire des sculptures, des tableaux, de pouvoir me réinventer tous les jours. C'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant et qui me va bien. [...] Cela me prend beaucoup de temps, d'organisation et je suis extrêmement mauvais en organisation. C'est un peu comme le rugby, il ne faut pas que ce soit trop organisé, on aime l'imprévu."

Par ailleurs, l'international aux 59 sélections sous la tunique cérulée réalisera une gigantesque peinture à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde. Il détaille ainsi sa future création : "J'ai le projet de faire une grande toile en hommage à la liberté, l'espérance, la couleur, la vie. On la mettrait au milieu du terrain. [...] On est parti sur 60 mètres par 30. On va voir si on arrive à la faire aussi grande que ça." Il précise également que s'il avait besoin de s'entraîner pour cette œuvre, il lui "faudrait carrément un stade abandonné." À travers ses paroles, le vainqueur du Grand Chelem 1977 et 1981 revient souvent au rugby. Une vie bercée par la trace indéniable qu'il aura laissé dans l'ovalie. Jean-Pierre Rives sera même intronisé comme membre du Hall of Fame World Rugby dès sa création en 1997.

Aujourd'hui et pour nous rappeler ou découvrir la personnalité de ce joueur durant sa carrière, voici une petite archive de circonstance. Voici "L'Empreinte des champions : Jean-Pierre Rives" un épisode de 52 minutes d'une série de films documentaires diffusé en 2000 sur La Cinquième, ancêtre de France 5. Ce dernier retraçait l'histoire et rassemblait des témoignages liés à 6 icônes du sport tricolore commentés par des artistes. D'autres noms comme Jean-Pierre Papin, Jacques Anquetil ou encore Yannick Noah ont eu le droit à leur biopic. Pour l'occasion, c'est l'écrivain Jean Lacouture qui décrit ce personnage marquant du rugby français.