VIDEO. RUGBY. L’immense carrière de Jonah Lomu retracée dans un reportage plein d’émotions

Dans un reportage en 4 épisodes, Canal+Sport rend hommage 6 ans après sa disparition, à l’ancienne star du rugby néo-zélandais, Jonah Lomu.

Après des années de bataille contre sa maladie, Jonah Lomu s’éteignait le 18 novembre 2015 à seulement 40 ans. Une star du rugby mondial dont de nombreuses générations de joueurs entendront parler. Pour lui rendre hommage, Canal+Sport, a sorti un reportage intitulé ’’ The Big Man’’. Un magnifique documentaire étalé sur 4 épisodes qui retrace l’ensemble de sa carrière. Dans ce premier épisode, on découvre l’arrivée de Lomu sur la planète rugby. Pour parler du phénomène, de nombreuses anciennes gloires du rugby mondial font leur apparition. Andrew Mehrtens, son ancien coéquipier chez les Blacks, ne ménage pas ses mots quand il parle des débuts de l'ailier néo-zélandais : « il détruisait tout le monde au lycée ». Des performances qui l’ont très vite amené au plus haut niveau. Après ses débuts en 1994 sous le maillot des All Blacks. Lomu participera à la coupe du monde 1995 où il en sera la véritable attraction, mais surtout un véritable poison pour les défenses adverses. VIDÉO. RUGBY. Le jour où Jonah Lomu a dégommé la défense française !Dans ce reportage, plusieurs anciens internationaux français parlent de la crainte quant à l’idée de le rencontrer dans cette compétition, spécifiquement l’ancien ailier tricolore Xavier Garbajosa : « On priait déjà dans nos chambres pour pas être face à lui ». Emile Ntamack et Vincent Clerc quant à eux, reviennent sur les qualités extraordinaires et hors normes que Lomu possédait à l’époque et la facilité qu’il avait à éliminer les défenseurs. Même l’actuel sélectionneur des Bleus et demi de mêlée lors de la coupe du monde 1995 Fabien Galthié, ne peut s’empêcher d’être élogieux à son égard et ira même jusqu’à dire : « On a croisé l’histoire en fait. Notre génération a croisé Mandela en 1995. Et Lomu en 1995. » Rien que ça. Un reportage poignant et pleins d’émotions à regarder sans modération. Ne manquez surtout pas le 4ᵉ et dernier épisode, une édition spéciale France – Nouvelle-Zélande de la coupe du monde 1999.