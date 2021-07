REPORTAGE. Entraîneur emblématique du XV de France, qui était Jacques Fouroux ?

Découvrez un reportage consacré à Jacques Fouroux, ancien joueur et surtout entraîneur emblématique du XV de France.

Ce 24 juillet, Jacques Fouroux aurait eu 74 ans. L'occasion de visionner un reportage qui lui avait été consacré avant son décès en 2005. Le Petit Caporal a marqué le rugby tricolore tout d'abord comme joueur au poste de demi de mêlée chez les Bleus entre 1972 et 1977. Puis comme sélectionneur durant la décennie 80 avec notamment un Grand Chelem en 1981. Sous ses ordres, les Bleus n'ont jamais perdu plus d'un match entre 1983 et 1989. Entre temps, il a aussi conduit le XV de France à la finale de la première Coupe du monde de l'histoire du rugby mondial en 1987. Cette année-là, les Bleus avaient également dominé le Tournoi des 5 Nations, Grand Chelem à la clé. Jacques Fouroux a été l'une des figures marquantes du rugby hexagonal à XV, mais aussi à XIII avec la création de la France Rugby League en 1995.