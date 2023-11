RUGBY. TOP 14. Toulon, l'adversaire parfait pour (enfin) lancer la saison de Perpignan ?

Ce samedi, Toulon se déplace à Perpignan dans le cadre de la 5e journée de Top 14. Les Varois n'ont plus gagné à Aimé-Giral depuis la saison 2018/2019.

Le RCT occupe la 7e place du classement de Top 14 avec deux victoires et autant de défaites. Pour l'USAP, c'est beaucoup plus compliqué. Les Catalans n'ont pas décroché le moindre succès avant comme après la Coupe du monde. Un zéro pointé qui rappelle de mauvais souvenirs aux supporters sang et or.

Bien que la saison ait à peine commencé, le spectre de l'exercice 2018/2019 plane toujours au-dessus d'Aimé-Giral. A l'époque, les Usapistes avaient dû attendre le mois de février pour remporter leur première victoire. Un succès sur les terres de Montpellier qui n'avait cependant pas empêché le club d'être relégué en Pro D2.

On se souvient également que l'an passé, les Catalans n'avaient pas remporté leurs trois premières rencontres. Battus à Pau, par Brive à la maison et à La Rochelle, ils avaient retrouvé des couleurs en enchaînant deux succès de rang à la maison contre Toulon puis Castres. La réception du RCT peut-elle à nouveau servir déclic pour les hommes d'Azéma ?

"Durant ces deux mois qui se sont déroulés, le groupe a potassé de façon positive. On a vécu des moments difficiles par le passé et on va forcément s’en servir pour recevoir Toulon et chercher la victoire en y mettant nos meilleurs arguments", a commenté l'ancien coach toulonnais via le Midi Olympique.

Le fait qu'il est entraîné la formation varoise la saison dernière peut-il être un plus pour l'USAP ? Ce n'est assurément pas un inconvénient. Mais il faudra plus que ça pour battre le Rugby club toulonnais ce samedi. Lequel pourra compter sur ses internationaux français (Ollivon, Gros, Villière, Serin, etc) mais aussi étrangers. RUGBY. Retour en force des Tricolores en Top 14 ! Quels Bleus seront titulaires ce week-end ?Le RCT ne fait clairement pas le voyage à vide. Il faut dire que la formation catalane ne réussit pas vraiment aux Varois ces dernières années. Les Toulonnais ont été dominés non seulement en 2022 mais aussi en 2021, sur un score serré, 12 à 9. Le dernier succès en date 24 à 11 à Aimé Giral remonte à la fameuse saison 2018/2019.

J’observe du mieux dans les comportements quand on évoque le réalisme et la conquête. Bien sûr, l’équipe doit être plus consistante lorsque l’on détient la possession et tous ces détails nous permettront d’avancer. Maintenant, nous sommes également dans l’urgence avec la pression qui correspond. Donc on fait en sorte de bosser les secteurs en souffrance, pour qu’on se paye le plus rapidement possible.

D'un côté comme de l'autre, cette rencontre a été marquée sur le calendrier. Toulon voudra briser le signe indien et remporter une première victoire à l'extérieur cette saison après des défaites à Lyon et Bordeaux. Quant aux Catalans, ils ne peuvent pas se permettre de gâcher une nouvelle munition à la maison suite au revers contre Paris et Pau sous peine de connaître une nouvelle saison galère.