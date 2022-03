RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Trop peu réaliste, Bordeaux chute une nouvelle fois face à Clermont

Malgré une bonne prestation d'ensemble, l'UBB s'est inclinée une nouvelle fois face à l'ASM ce week-end, et perd sa place de leader au profit du MHR.

Touché par de nombreux absents (XV de France + blessés), Bordeaux s'avançait ce dimanche pour stopper sa série de défaites, face à un Clermont qui devait absolument s'imposer pour croire au Top 6. Et après un début de match maîtrisé, ce fut d'ailleurs les hommes d'Urios qui frappèrent les premiers. En effet, et alors que le score est de 3 à 6, le ballon gicle sur l'extérieur. La montée clermontoise dérange les attaquants bordelais, et le jeune Massé se retrouve sous pression. Mais grâce à une passe lumineuse entre les jambes, le centre sert sur un pas l'arrière Bielle-Biarrey qui met les cannes pour aller au bout. 3-11, puis 6-16, après un deuxième essai pour les visiteurs signé Diaby. On sent les locaux totalement dominés et empruntés, face à la jeunesse fougueuse de leurs adversaires. Morgan Parra inscrit néanmoins une autre pénalité, qui porte le score à 9-16 à la pause.

Si l'on pouvait craindre l'absence des internationaux, les jeunes joueurs de l'UBB (Bochaton, Vergnes Taillefer, Massé, Bielle-Biarrey, Mailulu, Lachaise ou encore Garcia) ont tous répondu présent sur cette rencontre. En témoigne le début de seconde période totalement à l'avantage des coéquipiers de Lamerat. L'ancien clermontois est par ailleurs particulièrement en forme, cassant de nombreux plaquages. Mais voilà, à l'instar des semaines passées, Bordeaux tergiverse près des lignes, et manque trois énormes occasions (dont une d'Alban Roussel qui s'écroule à quelques centimètres de la ligne d'en-but). Un manque de réalisme criant, qui contraste avec l'ASM. En effet, sur sa première attaque placée, Clermont troue (trop) facilement la défense bordelaise et inscrit son premier essai, signé Raka. 16-16, puis 19-19, après une nouvelle pénalité de chaque côté. Nous sommes à l'heure de jeu, quand arrive le tournant du match : sur le renvoi, Matsushima feinte le coup de pied et relance. Il prend à contrepied Kane Douglas, qui lui assène un plaquage haut directement à la tête. La sanction est sans appel : carton rouge pour le deuxième ligne, qui laisse ses coéquipiers à 14 pour la fin de cette rencontre. Une supériorité numérique dont profitèrent les coéquipiers de Parra qui inscrirent 10 points supplémentaires (une pénalité et un essai de pénalité). On se dit alors que le match est plié, d'autant que l'UBB est à 13, après le carton jaune de Tameifuna. Mais à force de courage et de talent, les Bordelais reviennent dans le camp de Clermont, et Lamerat marqua l'essai de l'espoir, à 5 minutes du terme. Une réalisation qui ne suffira malheureusement pas pour les joueurs de l'UBB, qui repartent du Michelin avec un simple bonus défensif (29-26).

Une défaite encou(rageante) dans le contenu, mais cruelle pour l'UBB qui méritait clairement mieux sur ce match. Les Bordelais perdent donc leur deuxième place, tandis que l'ASM, pas flamboyant mais costaud, se relance dans la course au Top 6, à deux points de La Rochelle.