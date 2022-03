TOP 14. Bordeaux-Bègles. L’UBB doit-il s'inquiéter de l’absence de Jalibert ?

Blessé pour au minimum deux mois, Matthieu Jalibert va louper une grande partie de la fin de saison. Une absence préjudiciable pour son club.

L’actuel leader du championnat, Bordeaux-Bègles, traverse une mauvaise passe ces dernières semaines. En effet, les hommes d’Urios restent sur trois défaites de rang, dont deux à domicile (face au Racing et à Pau), et une à l’extérieur face au Stade Toulousain. En 2022, les coéquipiers de Poirot n’ont d’ailleurs empoché que 14 points sur 30 possibles : un bilan bien loin de celui de 2021. Des résultats qui coïncident avec l’absence de Matthieu Jalibert, blessé depuis début janvier au quadriceps droit. Ce dernier devait notamment revenir face à la Section le week-end dernier, avant de rejoindre le XV de France dans la foulée. Mais voilà, le natif de Saint-Germain-en-Laye a rechuté à l’échauffement et a donc dû déclarer forfait. Un énorme coup dur pour l’UBB, qui sera privé de son maestro pour encore deux mois au minimum.

Si l’on a souvent entendu parler d’une Dupont-dépendance au Stade Toulousain, le cas de Matthieu Jalibert à l’UBB a quelques similitudes. En effet, il y a clairement un Bordeaux avec, et sans l’ouvreur de 23 ans. Avec 109 points inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de l’année, Jalibert mène parfaitement le jeu de son équipe, tout en étant décisif quand il le faut. En témoigne son match incroyable face à Pau au mois d’octobre dernier, où l’international avait permis à son équipe de s’imposer, en marquant 25 des 37 points de l’UBB. Plus frappant encore, l’UBB n’a perdu qu’un match cette année lorsque Matthieu Jalibert était sur le terrain. Il faut remonter à la toute première journée, face au Biarritz Olympique. A contrario, Bordeaux n’a remporté que 40% de ses matchs sans son ouvreur titulaire (4/10). Des chiffres bien bas, qui peuvent inquiéter quand on sait que Jalibert va sûrement louper 5 des 7 dernières rencontres en Top 14, ainsi que les huitièmes, et potentiellement le quart de finale de la Champions Cup.

À première vue, l’UBB a beaucoup de mal sans Matthieu Jalibert. Elle performe moins et laisse beaucoup de points en route. Ce qui a notamment pour conséquence de voir le MHR revenir, ainsi que d’autres équipes comme le LOU et le Castres Olympique. Il est même clair que si Bordeaux ne redresse pas vite la barre, le club va certainement perdre sa première place, et peut-être même la deuxième. Mais c’est ici qu’il faut nuancer notre propos. Car comme d’autres équipes comme le Stade Toulousain, l’UBB doit faire face à de nombreux absents : Lucu, Woki, Moefana (XV de France), mais aussi Seuteni, Buros, Jolmès, Lam, Petti ou encore Cazeaux (blessés). La plupart des défaites de Bordeaux cette saison se sont faites sans Jalibert, mais également sans de nombreux cadres. On peut donc largement penser que le retour de ces derniers permettra à l’UBB de repartir de l’avant, et ce, même sans son ouvreur français. Mais en attendant, Christophe Urios devra encore faire sans ses internationaux dimanche soir, pour le déplacement sur la pelouse de Clermont. Une rencontre primordiale pour l’ASM, qui pourrait voir le Top 6 s’éloigner en cas de défaite.

