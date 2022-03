TOP 14. UBB. Matthieu Jalibert de nouveau absent pour plusieurs semaines

L'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert s'est de nouveau blessé samedi dernier, lors de l'échauffement juste avant la rencontre face à Pau en Top 14.

Face à la Section Paloise, Matthieu Jalibert devait faire son retour samedi, après avoir été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Blessé au quadriceps droit, l'ouvreur international se faisait une joie de retrouver les terrains du Top 14, juste avant de rejoindre le XV de France pour préparer le déplacement à Cardiff. Mais voilà, lors de l'échauffement, ce dernier s'est de nouveau blessé à la cuisse. Une rechute qui, selon Sud Ouest, l'éloignerait des pelouses durant au moins deux mois. Un énorme coup dur pour le joueur, qui ratera évidemment la fin du Tournoi, mais également la quasi-totalité de la fin de saison de l'UBB.

France. 6 Nations. Jalibert et Jolmès OUT et un cadre gallois de retour face aux BleusUne très mauvaise nouvelle pour Bordeaux, qui souffre depuis déjà quelques matchs de l'absence de son maestro. D'autant qu'en plus de la blessure de Jalibert, le deuxième ligne Thomas Jolmes sera lui aussi indisponible pendant quelques semaines. En effet, ce dernier souffrirait d'une déchirure aux ischio-jambiers.