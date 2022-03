France. 6 Nations. Jalibert et Jolmès OUT et un cadre gallois de retour face aux Bleus

Après le retour de Faletau pour affronter l’Angleterre, le XV du Poireau pourra compter sur le retour d’un autre cadre à l’arrière de la mêlée. C’est ce dimanche 06 mars que la fédération galloise a confirmé le retour de Josh Navidi dans le groupe. Il fait la navette avec Ellis Jenkins qui retourne en club. Le joueur de Cardiff était blessé à une épaule depuis plusieurs mois. Il est revenu dans les débats après sa récente apparition avec le club de la capitale galloise face à l’Ulster en United Rugby Championship. Avec 28 sélections au compteur, c’est un retour de poids pour l’effectif de Wayne Pivac. Malgré ce retour, Justin Tipuric manque toujours à l’appel sous la tunique rouge. Compliqué de savoir si le flanker sera aligné d’entrée de jeu ou si le sélectionneur fera confiance avant tout au jeune Basham et à Ross Moriarty.

