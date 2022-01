VIDEO. UBB. Jalibert, Cordero et Woki font le show pour un essai de magiciens

L’ouvreur international réalise un début de match sensationnel face à la formation galloise des Scarlets.

Il aura fallu environ 20 minutes à Matthieu Jalibert pour qu’il éblouisse l’Europe de sa classe. Alors que les Gallois faisaient bonne figure face aux leaders du Top 14, il aura suffi d’une perte de balle inhabituelle de Liam Williams pour lancer les Bordelais. Sans se faire prier, les Bordelais envoient vers l’extérieur par l’intermédiaire d’un jeu de passe de très grande qualité. Une fois arrivé en bord de touche, la magie opère. Alors que Jalibert a la balle, il effectue une passe vers l’intérieur pour Cordero. Le numéro 9 d’un jour resserre ensuite l’ouvreur. Ce dernier réalise alors une passe sautée pleine de lucidité pour servir Woki qui n’a plus qu’à filer dans l’en-but.

Une action de grande classe qui est à l’image de la seconde moitié de première mi-temps des hommes de Christophe Urios : tout en maîtrise et en créativité. Au micro de Bein Sport, Cameron Woki s’est exprimé à la mi-temps : “On s’est un peu rôdé au début. C’est la première fois qu’on les jouait, il fallait mettre notre jeu en place. Au bout de 10 minutes, on a remis en marche les automatismes. Il nous fallait ça pour dérouler, marquer les essais et retrouver notre jeu.”