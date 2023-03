RÉSUMÉ VIDÉO. Ce Racing-Toulouse était-il le match le plus fou de l’année en Top 14 ?

Dans une rencontre totalement dingue, le Stade Toulousain s'est finalement imposé face au Racing 92, et conforte son avance en tête du Top 14.

RUGBY. TOP 14. Véritable choc offensif, ce Racing-Toulouse s'annonce passionnantIncroyable, dingue, fou... Les adjectifs ne manquent pas pour décrire le match de Top 14 entre le Racing 92 et Toulouse, qui a eu lieu ce dimanche soir. Une rencontre qui comptait beaucoup pour les Franciliens, qui devaient absolument s'imposer pour ne pas voir le Top 6 s'éloigner. Et pourtant, aux termes de 80 minutes aussi plaisantes que stressantes pour les supporters des deux équipes, c'est bien le Stade Toulousain qui est sorti les bras levés. Néanmoins, tout avait bien commencé pour les hommes de Laurent Travers, qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Max Spring dès la deuxième minute. Mais voilà, trop fébrile en défense, le Racing 92 a subi les assauts de la jeune garde toulousaine, qui en a profité pour inscrire 5 essais en à peine 50 minutes de jeu. Dont un qui restera certainement comme l'un des plus beaux de la saison de Top 14 : en effet, et alors que le Racing perd un énième ballon dans les 22 du Stade Toulousain, Lebel hérite du ballon proche de sa ligne d'en-but. Face à un avant, l'ailier accélère et le prend de vitesse, avant de se débarrasser de Chavancy et de poursuivre au pied pour Mallia, qui avait bien suivi. Repris par la défense francilienne, l'Argentin arrive néanmoins à lever le ballon dans le mouvement pour son demi de mêlée Paul Graou, qui n'a plus qu'à aplatir. Une réalisation folle, qui a permis à ce moment-là aux Toulousains de prendre 16 points d'avance (20-36), bonus offensif en poche...

RUGBY. Top 14. Le LOU terrasse Castres, Toulouse se casse les dents, nos pronostics pour cette 20e journée Un scénario digne de Tarantino

À 30 minutes de la fin du match, peu de monde croyait encore au retour du Racing 92. Totalement dépassés par des Toulousains très efficaces, les coéquipiers de Russell ne trouvaient plus les solutions, que ce soit offensivement ou défensivement. Et pourtant, grâce notamment à des sorties de camp non maîtrisées par les hommes de Mola, le Racing a su faire un retour éclair ! 3 essais (Moukoro, Gibert et Habosi) en moins de 15 minutes, dont un sur une interception qui plongea le Stade Toulousain dans le doute. Les locaux auraient même pu reprendre l'avantage au score, si Russell n'avait pas manqué ses trois dernières transformations. Un destin cruel pour le Racing 92, qui, malgré 10 dernières minutes passées dans le camp des Rouges et Noirs, n'arrivera jamais à inscrire un dernier essai (score final 35 à 39). Un revers qui pourrait avoir de lourdes conséquences en fin de saison côté Racing 92. Mais au-delà du classement, cette rencontre restera comme l'une des plus belles de la saison, pour son jeu proposé, mais également pour son scénario de dingue. De quoi faire une bonne publicité pour le rugby !

