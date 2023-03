RUGBY. Top 14. Le LOU terrasse Castres, Toulouse se casse les dents, nos pronostics pour cette 20e journée

Ce week-end, plusieurs chocs sont à l'affiche en Top 14, et les enjeux sont majeurs ! Décryptons chacune des rencontres, avec nos pronostics pour cette 20 ème journée.

Duel de mal classés entre deux équipes habituées aux qualifications en Top 14 ! Le MHR reçoit Clermont, après 5 défaites et 1 nul en 6 matchs ! Bien que les Clermontois surfent sur une bonne dynamique, les coéquipiers de Louis Carbonnel devraient parvenir à s'imposer à domicile, notamment avec un pack dominateur. Réaliste en première mi-temps face au Stade Français, Montpellier a subi la loi des Parisiens au retour des vestiaires, et a été gêné par la longueur du coup de pied de Joris Second. Face à une équipe de Clermont beaucoup moins dangereuse, et avec un jeu au pied plus restreint, les Montpelliérains devraient remporter cette rencontre. De plus, l'ASM n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison en Top 14, face à l'USAP. Néanmoins, les Auvergnats pourraient tout de même gratter un point de bonus défensif.

C'est sans nul doute le match le plus indécis de cette 20e journée, et pourtant, nous donnons l'avantage au LOU ! Les hommes de Xavier Garbajosa voyagent très bien hors de leurs bases, et figurent sur la troisième marche du podium parmi les équipes ayant pris le plus de points à l'extérieur. De plus, les Castrais ne sont pas en confiance et sortent tout juste d'une vraie déculottée face à Bayonne, avec peu d'intentions offensives dangereuses. Les Tarnais ont perdu leur invincibilité face à La Rochelle à domicile, ce qui pèsera aussi sur le mental des hommes de Jeremy Davidson ce week-end. Avec un Josua Tuisova en forme internationale, et une ligne de trois-quarts qui fonctionne à merveille, les Lyonnais devraient s'imposer, avec la manière. RUGBY. Fini d’être un bourrin, Josua Tuisova est le meilleur joueur du Top 14 en 2023



C'est la plus grosse affiche de cette 20e journée de Top 14, et le Racing 92, en perte progressive de confiance, va recevoir le leader toulousain. Affaibli par la vague d'internationaux présents en équipe de France, le Stade Toulousain a pourtant jusque-là réussi de belles opérations, comme une victoire bonifiée face à Pau, ou bien un succès à domicile face à Bayonne. Pour le Racing 92, la tendance n'est pas la même, et depuis le début du Tournoi des 6 Nations, les hommes de Laurent Travers ont perdu 2 rencontres, dont un sévère revers contre le LOU le week-end dernier. Néanmoins, les Franciliens devraient récupérer leur maître à jouer, Finn Russell, et devraient arriver à vaincre sans trop de problèmes le Stade Toulousain. De plus, cette année, le Racing n'a perdu qu'une fois à domicile, dans le derby de la capitale, et s'est imposé face à toute les plus grandes écuries de notre championnat. Les conditions si particulières de l aU Arena seront à l'avantage des coéquipiers de Camille Chat, qui vont devoir accrocher une victoire pour réintégrer le Top 6.

Pour les autres matchs...

Au niveau des autres rencontres, l'UBB devrait parvenir à gagner en Corrèze, bien que les hommes de Patrice Collazo joueront leur survie sur ce match. Ensuite, nous misons aussi sur une défaite à domicile de Pau, face à La Rochelle, qui semble avoir enclenché la marche avant. Perpignan se doit de réagir suite à la lourde défaite concédée face à Bordeaux, et nous pronostiquons une victoire des Catalans contre Bayonne. Pour finir, le RC Toulon, qui est en forme en ce moment, pourrait bien rattraper la zone de qualification en cas de succès face à Paris, et c'est une victoire des Varois que nous choisissons.

