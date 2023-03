RUGBY. TOP 14. Véritable choc offensif, ce Racing-Toulouse s'annonce passionnant

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplace au Racing 92 en Top 14. Une rencontre qui s'annonce passionnante, et ce même avec les nombreuses absences côté toulousain.

VIDÉO. 6 NATIONS. La charge coude en avant de Schoeman sur Dupont aurait-elle dû être sanctionnée ?Racing-Toulouse, l'une des affiches de cette journée de Top 14, entre le 7ème et le leader du championnat. Un match qui, même s'il se fera sans de nombreux internationaux (et notamment côté toulousain), reste passionnant à bien des égards. Déjà car les derniers affrontements entre ces deux formations dans l'enceinte francilienne nous ont toujours offert des scénarios dantesques, ainsi que des actions de grandes classes. L'on pense bien sûr au quart de finale de Champions Cup en 2019 (remporté par un Toulouse réduit à 14 pendant la plus grande partie du match), ou bien à la rencontre de février 2020, où les hommes de Mola avaient failli faire tomber les locaux avec Cheslin Kolbe en 10. Mais au-delà de cela, ce match opposera la meilleure attaque du Top 14 (le Racing 92), face à la meilleure défense du championnat (le Stade Toulousain).

Malgré une 7ème place au classement décevante, le Racing 92 reste une équipe capable de porter le danger à chaque instant. Que ce soit grâce à son pack, ou bien grâce à ses talents derrière, l'équipe des Hauts-de-Seine inscrit en moyenne 27 points par matchs. Un chiffre supérieur, lorsque nous prenons simplement les matchs à domicile (33 points de moyenne). De quoi annoncer une belle partie donc, d'autant que le Racing possède à contrario l'une des pires défenses du championnat (521 points encaissés, soit presque autant que Brive et Perpignan). De son côté, le Stade Toulousain, habitué aux grandes envolées, est un peu plus sobre cette saison. Du moins en termes de points inscrits (5ème meilleure attaque), puisque le club de la Ville Rose reste l'écurie ayant glané le plus de bonus offensif (8 en 13 succès). Son secret ? Sa défense de fer. Car oui, Toulouse n'encaisse pas plus de 16 points en moyenne par match, et un peu plus d'un essai par rencontre (1,42 exactement). Efficaces, voilà comment nous pourrions donc décrire les Toulousains cette saison. Une efficience qui pourrait bien leur permettre de s'imposer pour la 5ème fois de la saison à l'extérieur, après l'UBB, le MHR, Brive et Clermont. Quant au Racing 92, il devra être bien plus solide sur ses bases, afin de ne pas se faire surprendre par un Toulouse certes diminué, mais qui semble bien mieux gérer la période des doublons que la saison dernière...

