TOP 14. Comment le Stade Toulousain peut-il bricoler en 3ème ligne face au Racing ?

Avant de se déplacer au Racing 92 ce dimanche, le Stade Toulousain connaît une véritable pénurie au poste de 3ème ligne. Et comme face à Pau, Ugo Mola va devoir bricoler...

15 DE FRANCE. Peato Mauvaka (Toulouse) de retour avant la fin du 6 Nations ?Ce n'est plus un secret pour personne : les périodes de doublons sont compliquées à gérer pour le Stade Toulousain. En effet, le club doit faire face à l'absence de ses internationaux, et notamment à des postes clés. Et pourtant, cette saison, les Stadistes se débrouillent plutôt bien : en témoignent les résultats obtenus pendant le Tournoi des 6 Nations (3 victoires en 4 rencontres, dont deux bonifiées). Mais voilà, Ugo Mola ne doit pas seulement faire sans ses meilleurs éléments. L'entraîneur des Rouges et Noirs doit également se priver de nombreux autres joueurs, actuellement blessés. Et parmi eux, beaucoup de troisièmes lignes ! Déjà en difficulté à ce poste face à Pau le week-end dernier, Toulouse a vu le jeune frère de Romain, Théo Ntamack, sortir sur blessure. Touché au poignet, il sera indisponible pour le déplacement au Racing 92. Un énième coup dur pour les Champions de France 2021, qui vont devoir, encore une fois, bricoler à ce poste.

Même si le Stade Toulousain possède un effectif pléthorique, capable de s'adapter à de nombreuses blessures, il n'en est pas pour autant illimité. Pour preuve, près de 8 joueurs capables d'occuper le poste de 3ème ligne seront indisponibles face aux Franciliens : Cros et Flament sont protégés pour cette 20ème journée de Top 14, Jelonch, Tolofua, Ntamack sont blessés, tandis que le Sud-Africain Elstadt est suspendu. Quant à Placines et Youyoutte, leur présence face au Racing 92 est très incertaine. Au final, seuls Alexandre Roumat et Jack Willis seront disponibles ce dimanche. De ce fait, Ugo Mola va devoir piocher dans le centre de formation, avec par exemple Clément Sentubéry (19 ans), ou encore Bastien Gest (20 ans). À moins que l'entraîneur toulousain ne décide de faire des choix plus osés...

TOP 14. TRANSFERT. Willis sur le point de prolonger à Toulouse ? Une hypothèse de plus en plus crédibleTitulaire pour la deuxième fois seulement de sa carrière en troisième ligne samedi dernier, Peato Mauvaka pourrait bien rempiler à ce poste face aux coéquipiers de Camille Chat. Très propre face à Pau, l'habituel talonneur possède toutes les qualités pour dépanner à ce poste. Tout comme le seconde ligne Joshua Brennan, qui est rentré en troisième ligne aile face aux Palois. Très mobile, celui-ci sera un atout supplémentaire en touche, un avantage non négligeable. Enfin, et même si cela paraît moins probable, Ugo Mola pourrait faire le choix de replacer un centre dans le pack. Ce fut d'ailleurs le cas avec Pierre Fouyssac samedi dernier, qui a remplacé Cramont (et donc décalé Mauvaka au talon) à 20 minutes de la fin. Très bon défenseur, l'ancien Agenais pourrait donc être réutilisé à ce poste dimanche. À moins que ce ne soit Sofiane Guitoune qui ne dépanne en fin de rencontre, comme ce fut déjà le cas lorsque son équipe finissait une rencontre en infériorité numérique...

