TOP 14. TRANSFERT. Willis sur le point de prolonger à Toulouse ? Une hypothèse de plus en plus crédible

Si certains pensaient logiquement que Jack Willis allait quitter le Stade Toulousain à l’issue de la saison, il se pourrait finalement que l’Anglais reste dans la Ville Rose.

6 NATIONS. Avec 20 plaquages et 1 essai en 50 minutes, le Toulousain Willis a fait parler la poudre face à l’ItalieArrivé en cours de saison au Stade Toulousain en provenance des Wasps, Jack Willis impressionne en Top 14. En seulement 7 rencontres disputées au club de la Ville Rose, l'Anglais a déjà conquis les supporters toulousains, qui veulent le voir prolonger la saison prochaine. Car oui, comme vous le savez sûrement, Willis est sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en juin 2023. Problème, la Coupe du Monde arrive à grands pas, et les joueurs anglais évoluant à l'étranger ne peuvent être sélectionnés avec l'équipe nationale (hormis cette saison, pour les anciens joueurs des Wasps et de Worcester qui ont dû retrouver un club rapidement). Une règle qui aurait donc certainement poussé le troisième ligne à rejoindre la Perfide Albion, afin d'être éligible pour le Mondial 2023. Mais voilà, le Midi Olympique nous apprend ce lundi que le sélectionneur du XV de la Rose, Steve Borthwick, voudrait un assouplissement des critères de sélection. Autrement dit, celui-ci voudrait pouvoir sélectionner des joueurs évoluant à l'étranger. Un changement de règle qui pourrait profiter à Willis et à Toulouse. En effet, l'Anglais veut rester au Stade Toulousain, et ce malgré l'intérêt que lui porte l'UBB. Un assouplissement de cette règle scellerait donc l'avenir du joueur de 26 ans, pour le plus grand bonheur des supporters toulousains.

