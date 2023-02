RUGBY. TOP 14. TRANSFERT. Gros renfort avec effet immédiat pour le Racing 92

Le Racing va voir arriver bien plus tôt que prévu la bombe fidjienne Vinaya Habosi. Il pourrait être aligné en Top 14 dans les prochaines semaines.

Ça pouvait être une crainte pour le club francilien ; c’est finalement une aubaine. Licencié des Fidjian Drua pour avoir manqué au règlement intérieur de la franchise du Super Rugby la semaine dernière, l’on pouvait craindre que cet accroc ne perturbe la venue de Vinaya Habosi au Racing 92. Ou du moins le moment. Et d’ailleurs, c’est bien ce qu’il va se passer, puisque la bombe de 23 ans va débarquer de manière imminente dans les Hauts-de-Seine, et non pas la saison prochaine.

RUGBY. TOP 14. Le Racing 92 tremble : une recrue licenciée de son club actuelLibre de tout contrat, Habosi va donc être rapatrié par le Racing dans les prochains jours pour profiter de ses qualités exceptionnelles, mais aussi pour remplacer numériquement le treiziste Regan Grace, blessé depuis son arrivée et probablement jusqu’à la fin de la saison. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, L’Equipe croit savoir que son compère du Pacifique Francis Saili va lui rester un peu plus longtemps que prévu dans le 92. En effet, le Néo-Zélandais verra son contrat se terminer à la fin de la saison. Mais il devrait être prolongé en tant que joker coupe du monde de Gaël Fickou, qui sera à n’en pas douter de la partie. Ainsi, il devrait poursuivre son aventure sous les couleurs du Racing jusqu’à la fin de l’année 2023. A moins que le prochain manager Stuart Lancaster ne décide encore de prolonger l’engagement de l’ancien centre du Biarritz Olympique…

