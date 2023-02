RUGBY. TOP 14. Le Racing 92 tremble : une recrue licenciée de son club actuel

Vinaya Habosi a été licencié de son club des Fidjian Drua, a-t-on appris ce mardi. Le Fidjien a semble-t-il franchi la ligne rouge. Il avait été recruté par le Racing 92.

Voilà le type de nouvelles dont le Racing 92 se serait bien passé. Et qui va certainement lui rappeler de mauvais souvenirs. Déjà pointé du doigt pour son recrutement, le club francilien vient d'apprendre que sa flèche fidjienne Vinaya Habosi, qui doit débarquer la saison prochaine, ne jouera finalement pas la saison de Super Rugby avec les Fidjian Drua. L'ailier de 23 ans vient en effet de se faire licencier par son club pour "un écart de conduite de niveau élevé", a signalé la franchise.

Reste donc à savoir si la révélation du dernier Super Rugby jouera tout de même la compétition cette année. Sous le maillot des Moana Pasifika par exemple. Où s'il débarquera en Europe plus tôt prévu. À moins qu'il ne décide de passer 6 mois sur les plages des Fidji, à boire du kava et battre le pavé. Au moment où l'on se parle, les dirigeants franciliens doivent avoir quelques sueurs froides. Et repenser au cas Leone Nakarawa...

