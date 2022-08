RUGBY. Pisté par trois clubs de Top 14, la bombe Vinaya Habosi a bien failli perdre la vie

L'ailier fidjien Vinaya Habosi est dans le viseur du Racing 92, La Rochelle et l'UBB. L'an passé, il aurait pu perdre la vie après une infection mystérieuse.

TRANSFERT. TOP 14. Le Racing 92 pourrait s'offrir un joueur passé par le football américainSelon les informations de Midi Olympique, trois clubs du Top 14 auraient des vues sur Vinaya Habosi. Son nom vous est peut-être inconnu. Il faut dire que l'ailier n'est pas le plus connu des joueurs fidjiens. Néanmoins, sa formidable saison avec les Fidjian Drua en Super Rugby a éveillé l'intérêt des médias puis des clubs étrangers. En Top 14, le Racing 92, La Rochelle et l'UBB lorgneraient Habosi. Auteur de 5 essais en 12 matchs cette saison, il était en avril dernier le joueur qui battait le plus de défenseurs en Super Rugby. Parmi les meilleurs du championnat au nombre de courses et de franchissements, il est, pour l'ancien Wallaby Tim Horan, la trouvaille de 2022, comme le rapportait le Sydney Morning Herald. "A ce stade, il apprend chaque semaine et s'améliore chaque semaine, il s'amuse, il est génial et j'aimerais qu'il continue à s'améliorer chaque semaine, commentait son coach Mick Byrne en mars derniers. Je ne sais pas à quel point il va être bon, mais je sais être bon à la fin de la journée." L'histoire pourrait donc être belle si, d'aventure, il parvenait à s'imposer en Europe de la même manière. VIDEO. La relance renversante des Fijian Drua pour un essai de 100 mètres en Super Rugby !À seulement 22 ans, il a tout l'avenir devant lui. Un futur qu'il n'a bien failli ne jamais voir. L'an passé, Habosi était sur son lit de mort dans un hôpital de Christchurch. Frappé par une infection, sa carrière semblé terminée avant même qu'elle ne commence. La douleur dans sa jambe droite était telle dans qu'il ne pouvait plus bouger. S'il avait attendu plus longtemps, la mystérieuse infection aurait pénétré dans son os et entraîné une paralysie ou peut-être la mort. L'infection a été traitée avec des antibiotiques pendant deux semaines. Les médecins lui ont alors ont dit qu'il avait de la chance d'être en vie et qu'il ne serait pas assez fort pour s'entraîner pendant six mois. Mais Habosi, qui avait perdu toute sa condition physique et 20 kilos, a déjoué les pronostics en reprenant l'entraînement progressivement.

Puis, un message du patron de haute performance de la fédération fidjienne de rugby, Simon Raiwalui, l'a motivé comme jamais à s'investir encore plus. Il était question d'intégrer la première équipe fidjienne à participer au Super Rugby. C'était en août dernier, et il n'avait que deux mois pour retrouver la forme avant la pré-saison en octobre. "Habosi a quitté son emploi de pompier à Suva et retourné dans son village, Nayawa, raconte le site australien. Au début, il courait 100 mètres et marchait un kilomètre tous les quatre jours, jouant au rugby tactile entre les deux. Son endurance est revenue". Il lui a fallu un mois pour retourner à la musculation, l'ailier refusant le pronostic des médecins quant à son retour sur le pré. Et il a réussi. Rapide et puissant, "il porte le ballon comme s'il voulait casser les plaquages, comme s'il voulait gagner la ligne d'avantage. Il porte le ballon avec détermination", a confié Byrne. Son incroyable destin va-t-il le mener jusqu'en Top 14. Il pourrait bien être l'une des attractions de la Coupe du monde en France.