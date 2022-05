VIDEO. La relance renversante des Fijian Drua pour un essai de 100 mètres en Super Rugby !

Le match de Super Rugby entre les Fijian Drua et les Chiefs a été marqué par le superbe essai de 100 mètres conclu par Ravouvou après une relance de Habosi.

Ce samedi, les Fijian Drua et les Chiefs ont réalisé un match spectaculaire à 69 points. Onze essais ont été inscrits et ce sont finalement les visiteurs qui ont arraché la victoire... d'un tout petit point, 34 à 35. Pourtant menés 21 à 7 dans le premier acte, les Fidjiens ont réalisé une superbe deuxième période. Marquant trois essais dans les dix dernières minutes. De quoi nourrir de gros regrets quant à leur première période. Si on peut imaginer que les Chiefs ont levé le pied dans fin de partie, les Fijian Drua ont montré qu'ils avaient les ressources physiques et mentales pour marquer de superbes essais. À l'image de cette réalisation de 100 mètres initiée par l'ailier Vinaya Habosi depuis sa ligne d'en-but. Le numéro 11 a relancé de superbes manières, battant plusieurs défenseurs au passage, avant de servir Kalaveti Ravouvou. Le centre a mis les cannes et déposé les derniers joueurs qui auraient pu l'empêcher de marquer.