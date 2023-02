TOP 14. Quel tour de passe-passe prépare le Racing pour signer cet ouvreur de classe internationale ?

Pour remplacer Finn Russell, le Racing songe à l'ouvreur sud-af Manie Libbok. Mais ce dernier n'est pas libre. Alors, le club francilien va la jouer autrement...

Quand est-ce le Racing en aura fini avec son recrutement pour la saison prochaine ? Après Kolisi, Tuisova, Habosi ou Naituvi pour ne citer qu’eux, le club du 92 compterait bien engager un ouvreur de classe internationale pour compenser le départ du magicien Finn Russell. Et ce malgré l’arrivée de Tristan Tedder. C’est ainsi que les Ciels et Blancs souhaiteraient ramener Mannie Libbok dans les Hauts-de-Seine. Le demi d’ouverture des Stormers a connu ses premières capes avec l’Afrique du Sud en novembre dernier. Petit gabarit, il excelle néanmoins dans la conduite du jeu et se révèle être un excellent attaquant, insaisissable et buteur très fiable.

RÉSUMÉ VIDÉO. Finn Russell le Magicien ! L’Écosse régale sans complexe avant de défier la FranceLe hic ? C’est que sa franchise ne compte pas du tout le libérer, bien au contraire. La presse étrangère rapporte même que les Stormers lui auraient proposé une prolongation sur le long terme. Alors, selon elle, le Racing aurait dans l’idée de leur proposer sa venue, en échange de celle de Warrick Gelant, le Sud-Africain débarqué lors de la dernière intersaison. L’arrière international était l’un des meilleurs joueurs de la franchise du Cap ces dernières années et l’on se doute qu’elle aimerait bien le voir évoluer à nouveau sous ses couleurs, d'autant qu'il ne convainc pour l'instant pas en France. Mais acceptera-t-elle de laisser partir son chef d’orchestre en échange ? Cela paraît bien moins certain. À moins qu’une belle indemnité financière ne vienne faire réfléchir ses dirigeants…

